Facebook起诉4家位于中国的公司:制造虚假帐号并销售

3月2日早间消息，据彭博社报道，Facebook公司及其Instagram部门起诉四家位于中国的公司和三名中国个人，称这些公司和个人推销虚假帐号、点赞和用户好友。
据旧金山联邦法院上周五接受的一份投诉，上述中国企业在过去两年中发布并制造虚假帐号，并在六个网站上批量销售。Facebook称，这些行为都是出于不良目的。
Facebook和Instagram称：“伪造的、不真实的帐号可用于垃圾邮件和网络钓鱼活动、虚假信息活动、营销欺骗、广告欺诈以及其他成规模、有盈利的欺诈计划。”他们还表示，亚马逊、苹果、谷歌、LinkedIn和Twitter上也存在虚假帐号。
世界各国政府都在质疑Facebook的政策，该公司已开始就私人数据的使用以及有害内容的影响等问题，对27亿个月用户进行严格审查，上周五的诉讼涉及多起违反美国商标法的行为，是该公司反击商业滥用社交网络的一种方式。
诉状称，从2018年1月到9月，Facebook和Instagram使用人工智能技术检测假帐号，暂停了21亿个不真实帐号，虚假帐号“通常在创建后几分钟内”即告失效。
被列为被告的中国公司的总部设在龙岩和深圳。根据指控，他们均为电子和硬件的附属制造商，也是软件和在线广告服务的提供商。
记者无法立即找到被告予以置评。
Facebook正在寻求一项永久性法院裁定，禁止上述中国公司的被指控行为和经济损害。
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