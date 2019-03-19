研究显示：20年来民粹主义言论在世界范围内激增

英国《卫报》网站 3 月 6 日发表文章称，研究显示， 20 年来民粹主义言论在世界范围内激增。

文章称，该报在委托对将近 140 位世界领导人的讲话进行研究后，首次揭示了 20 年来搅乱全球政治格局的民粹主义言论激增的情况。

这项研究基于对 40 个国家的总理和总统的公开讲话的分析，认为自本世纪初以来，民粹主义领导人的数量增加了一倍多。

文章称，研究还揭示了全球政界人士是如何逐渐采纳了更多的民粹主义论点，将政治说成是普通民众的意愿与腐败和自私自利的精英之间的一场是非善恶之战。

文章介绍，基于讲话中包含的民粹主义理念多少，每位领导人都得到了一个平均的民粹主义 “ 评分 ” 。这些数据明确了欧洲和美洲所有最大国家以及印度的领导人的民粹主义话语。研究人员按照 0-2 （从没有民粹主义色彩到民粹主义色彩浓厚）的等级给他们的讲话评分。

文章称，所有 40 个国家的平均民粹主义评分都翻了一番，从本世纪初的 0.2 提高到了今天的 0.4 分左右。在此期间，领导人至少 “ 稍带 ” 民粹主义色彩（得分为 0.5 及以上）的国家的数量也翻了一番，从 2004 年的 7 个增加到了近年来的 14 个左右。

文章称，当考虑到受影响国家的大小时，民粹主义言论兴起的性质就会引起人们的注意。 21 世纪初，委内瑞拉、阿根廷和意大利是仅有的人口超过 2000 万、有民粹主义领导人的国家。

文章称，从 2006 年到 2009 年，民粹主义俱乐部显著扩大。然而，最重要的扩张发生在过去五年。在那期间，中欧和东欧有更多的民粹主义者上台，美国总统特朗普、印度总理莫迪、墨西哥总统洛佩斯 · 奥夫拉多尔和巴西总统博索纳罗的当选，使民粹主义者在全世界人口最多的一些国家掌权。

文章援引领导这项研究的杨伯翰大学副教授柯克 · 霍金斯的话说： “ 在过去 250 年里，民粹主义浪潮不断，而在美国等国家，民粹主义在第三党运动中其实相当普遍。但欧洲和北美的大片地区正经历着对这些国家来说是新出现的浪潮。 ”

他还说： “ 看到他们的民粹主义水平开始接近我们在拉美看到的水平，这很不寻常。 ”

霍金斯由设在美国的非营利机构 TheGuardian.org 资助，培训了 46 名带薪研究人员，用 13 种不同语言识别讲话中的民粹主义话语。他们分析了每位领导人任期内的四次讲话，得出总体民粹主义评分的平均分。把研究结果与之前的语言分析相结合，建立了全球民粹主义数据库。

文章称，该数据库中有四分之三的领导人被归类为 “ 非民粹主义者 ” ，其他人被分为略有或 “ 稍带民粹主义色彩 ” 的领导人。





文章称，这些数据还可以用来纠正关于民粹主义海啸的往往过于夸大的说法 —— 在一定背景下看待特朗普、莫迪和博索纳罗等领导人的崛起，他们都被归为只不过 “ 稍带民粹主义色彩 ” 。

文章称，埃尔多安是唯一被贴上 “ 民粹主义色彩浓厚 ” 的标签的非拉美领导人，也是唯一达到这种民粹主义话语水平的右翼领导人，其依据就是讲话分析。埃尔多安 2003 年首次上台时被归为 “ 非民粹主义者 ” ，这表明这位土耳其领导人在掌管该国政治体系的 16 年里发生了巨大变化。

总的来看，数据库里有 15 个国家的民粹主义话语在过去 20 年里出现全面大幅增加，而同期仅有 4 个国家的民粹主义言论出现类似减少。 21 世纪初，有几个国家的领导人略有民粹主义色彩，但大多是小国，比如厄瓜多尔、拉脱维亚、巴拉圭和克罗地亚。如今，这个名单上有几个大得多的国家，比如土耳其、墨西哥、巴西、印度和美国。

因此，该数据库中，在领导人至少稍带民粹主义色彩的国家生活的人数已经从

17

年前的

1.2

亿增加到了今天的

20

亿以上。

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