美中即将达成重大贸易协议

华尔街日报（Wall Street Journal）今天报道，美国与中国即将达成一项重大贸易协议，双方可望调降在贸易战期间所课征的部分关税措施。
华尔街日报引述美中双方的不具名消息人士说法，两国的谈判代表已经取得重大进展，即将达成一项最终协议。
美中两国上月在华盛顿进行的谈判有助于缩小双方分歧，这代表美国总统特朗普3月底会晤中国国家主席习近平时，一份正式协议可能已准备就绪。
报道指出，中国暂定同意调降关税或放宽对于农产品、化学制品及汽车产品等商品的限制。
报道还提到，为了因应中国让步，华盛顿当局将取消去年针对中国所实施的大部分贸易制裁。
消息人士指出，不排除谈判再度出现波折的可能性，双方态度审慎。不过，两国希望争取在中美两国元首会晤前达成协议，后者的日期可能是3月27日。
特朗普日前表示，可能在他于美国佛罗里达州度假村与国家主席习近平会面。中国未有评论上述言论，习近平届时刚结束访问意大利与法国的访问行程。
据悉，作为贸易协议的一部分，中国可能承诺加快市场公平贸易机制的推进，包括取消外资在华合资汽车厂的限制，降低所有进口车关税至15%等。
另外，中国将加大购买美国货品力度，包括由Cheniere出面，购入价值180亿美元的美国天然气计划。
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