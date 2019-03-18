越南数百幼稚园童罹患囊虫病 疑腐肉餐引起

越南近日爆发幼稚园食安风暴，涉案学校疑似向学童提供腐烂猪肉餐。丑闻曝光，数千家长带着小孩到医院检查，结果发现至少 206 名学童罹患囊虫病。





越南“青年报”新闻网站报导，北宁省（ Bac Ninh ）顺成县（ Thuan Thanh ）清姜幼稚园（ Thanh Khuong ） 2 月传出食品安全丑闻。





报导指出，若干家长进入学校食堂查看时发现校方人员以腐烂食材与疑似感染囊虫病的猪肉制作学生餐。丑闻曝光后，当地教育等相关部门介入调查。





报导指出，清姜幼稚园从香成食品公司购买食材，香成食品也是当地许多幼稚园的食材供应商。当局随后要求各学校停止从香成食品进货。





报导说，家长担心自己小孩因进食校方提供的腐肉而有身体健康问题，日前陆续带孩子到医院检查，结果验出部分学童感染囊虫病，随即引发恐慌，共逾 2000 名家长 15 日起纷纷带着小孩从北宁省前往河内医院求医。





报导说，截至 17 日为止，医院已完成检验 1700 个样本，其中 206 个样本对猪肉囊虫病呈现阳性；另逾 300 个样本今天将公布检验结果。





越南当局表示，这次猪肉囊虫病检验是历来规模最大的一次，将展开“科学性疾病调查”，了解猪肉囊虫病传染这么多人的原因。此外，北宁省警方也已介入调查。

囊虫病（ Cysticercus cellulosae ）是由猪肉绦虫的幼体（囊尾幼虫）引起的组织感染，通常由进食含有绦虫虫卵的食物或水引起。（中央社）

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