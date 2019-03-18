贸易战寒蝉效应 中美民间科技投资趋观望

在中美贸易战硝烟下，参与美国科技盛会 SXSW 的中国企业明显减少，外媒报导表示，在中美贸易协议还不明朗、华为事件尚未落幕之前，中美民间的交流互动与投资渐渐出现寒蝉效应。





英国广播公司（ BBC ）中文网报导，美国科技盛会“西南偏南”（ South by Southwest ，简称 SXSW ）每年 3 月在美国德州奥斯汀市举行，曾出现在 SXSW 的出门问问、暴风魔镜、知乎、亿航智能等中国企业今年不再参会。





部分中国企业则趋于低调，去年展示核心业务微信的腾讯集团，今年仅以音乐板块参会；阿里巴巴的设计专家参加了多个研讨会，但未触及公司的海外策略；而华为则缺席。





报导引述中国科技媒体从业者杜晨表示，往年来自中国的企业都较急切在这个国际舞台上展现自己，但今年却显得保守、低调。他记得两年前，中国共享单车公司 ofo 和摩拜的单车遍布奥斯汀中心城区的街头巷尾，声势浩大，今年却数不出几个参展的中国企业。





杜晨认为，这或有内外两重因素。一是中国国内经济放缓，初创企业遭遇寒冬，许多中国本土企业也遭遇海外扩张水土不服的困境；另一方面是，中美关系不稳，中国企业可能想避避风头。





在中美贸易战硝烟下，美国加强了对外商投资的审查和对出口技术的管制，掌握关键技术与基础设施、收集或掌握美国居民敏感个人数据的企业，都被列入审查范围。





业务涉及处理中美间投资并购及智慧财产权（知识产权）交易的美国高格利华律师事务所合伙人胡滨认为，这给市场带来的寒蝉效应是非常明显的。审查加大了交易的不确定性，交易时间和成本相应提高，导致中美间投资并购与技术转让的交易数量下降。





为中美企业提供创投谘询服务的矽谷风险投资人马睿说，已建议多家美国初创公司，尤其是人工智慧（ AI ）、媒体，以及其他涉及敏感因素行业的企业，暂时不要接受来自中国的风投，规避潜在的政治和公关风险。





马睿说，规避风险的举动是双向的，“如今收紧的政策与两国之间的敌意，导致无中国政府背景的独立资本企业，都选择暂时不投资美国，这对需要中国资源的美国初创公司来说是不利消息。”（中央社）





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