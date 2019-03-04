特朗普认为科恩的听证会是特金会失败的原因

路透首尔3月4日 - 美国总统特朗普周一表示，民主党决定在他和朝鲜领导人金正恩会晤当天让他的长期私人律师科恩(Michael Cohen)出席国会听证会，可能是造成特金峰会无法达成协议的原因。
“就在与朝鲜举行非常重要的核峰会的同一天，民主党召开公开听证会拷问被定罪的骗子和欺诈者，这可能是美国政治上的一个新低，或许是造成峰会破局的原因之一。”特朗普在推特上表示，他指的是他决定放弃和金正恩达成协议，而他先前称这是一个不好的协议。
“这种事情从来没有在总统身在国外时发生过。真是可耻！”
上周特朗普与金正恩在河内进行第二次会面，试图协商出一份协议，让朝鲜撤下一些核武，以换取减轻制裁。
同时在华盛顿，特朗普的前私人律师科恩出席美国众议院监督委员会听证会，指证特朗普在过去十年中命令私人律师代他进行约500次的威胁行动。
在特朗普上周四突然决定提早结束与金正恩的峰会之后，在河内举行的新闻发布会上被问及科恩的证词时，特朗普称这些指控“不正确”，并批评了在他不在国内时举行听证会的决定。
“我试着尽可能多看一些听证会内容，”特朗普说。“我无法看太久，因为我有点忙，但我认为在非常重要的峰会之际开这样的假听证会真的很糟。”
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