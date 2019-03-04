中美关税争端一眼看不到头 美企各自出招以适应新常态

美国制造业者正在加快撤出中国的脚步，接受了特朗普政府的关税影响不会很快消失这一新现实。
美国贸易代表莱特希泽周三向国会议员表示，即使签署了贸易协议，美国对中国施加严格关税的威胁也有必要维持几年，成为执行机制的一部分。这一机制包括经常检查中国是否遵守协议。
这与许多企业得出的结论不谋而合。即使这次贸易战最激烈的阶段过去，紧张关系仍无法消除，美中之间的经济关系将继续改写。
“观察这些协商进行的方式，你一定会认为：谈判不仅需要一段时间来得出全面成果，而且势必会有执行机制，”美国服装鞋类协会(American Apparel and Footwear Association)副会长Steve Lamar表示，“我猜想惩罚性关税的阴影将在一段时间内与我们如影随形。”
Lamar说，过去10年的大部分时间，服装和鞋类制造商一直在将生产组合移转至越南、埃及或印尼等其他国家，而贸易战则使这种生产转移的情况加剧。美方还未对大多数成衣和鞋类实施惩罚性关税，但“即使(加税)威胁不会成真，也会一直悬在那里，谁想要提心吊胆地过日子？”他说。
然而，大型制造商和零售商建立新供应网络得花上好几年时间，许多公司暂不涨价来抵销关税，冀望关税有朝一日会走开。
路透对企业与行业团体的访问显示，鉴于关税风险显然将长期存在，有更多企业正采取措施加以缓解，并且把与中国的贸易纷争视为一种新常态。
**“燃烧的平台”**
吸尘器制造商Bissell Inc已把部分生产线移出中国。公司执行长Mark Bissell在实施关税很久前就说他在寻找替代基地，因为在中国的生产成本越来越高。
Bissell表示，关税就是迫使他不得不往海里跳的“燃烧的平台”。他预计年底前该公司有部分生产将移至新加坡、马来西亚和墨西哥，而莱特希泽的言论恰恰印证了他已在做的事。
“两国的地缘政治问题仍将是巨大的，鉴于得失攸关，两国未来关系将是棘手的，”Bissell在一份电邮中称，“使供应链多元化仍是明智之举，我认为这种情况不会逆转。”
美中贸易全国委员会(USCBC)中国区事务副会长彭捷宁(Jacob Parker)表示，即便达成贸易协议，持续的关税威胁也可能会继续推动美国企业将供应链转出中国。他对路透说，同样的道理，中国企业可能也会重新考虑对美国企业的依赖。
目前还不清楚美国能否在与中国的贸易战中取胜。莱特希泽在对美国众议院筹款委员会作证时表示，敲定中美贸易协议还有许多工作要做，包括制订确保协议将得到实施的机制。
很多企业采取观望态度，但他们越来越意识到美中贸易冲突不会很快解决。
“谈判拖得越久，(中国贸易战)就越有可能常态化，”日本久保田(6326.T)美国子公司--久保田拖拉机的市场、产品支持和战略项目高级副总裁Todd Stucke说。“我希望这种情况不要发生。”
**调整不易**
美国服装鞋类协会副会长Lamar表示，对多年来投资中国等国的企业来说，调整供应链不是件小事。
周四时制鞋商Crocs Inc (CROX.O)强调了特朗普政府贸易政策改变的威胁，尤其是关税。
“对我们来说，为了适应或遵守这类改变而调整我们的业务运作，可能耗时又所费不赀，”该公司表示。
一些企业诉诸于之前一直推迟的涨价作法。Kubota一直拖到现在才涨价，因冀望与关税相关的成本(包括从中国进口的零件价格上涨在内)将是短暂的。Kubota在美国有10间工厂，七间在堪萨斯州。Stucke表示，其业务一直受到对美国农户的报复性关税所打击。
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