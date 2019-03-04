中美关税争端一眼看不到头 美企各自出招以适应新常态

美国制造业者正在加快撤出中国的脚步，接受了特朗普政府的关税影响不会很快消失这一新现实。





美国贸易代表莱特希泽周三向国会议员表示，即使签署了贸易协议，美国对中国施加严格关税的威胁也有必要维持几年，成为执行机制的一部分。这一机制包括经常检查中国是否遵守协议。





这与许多企业得出的结论不谋而合。即使这次贸易战最激烈的阶段过去，紧张关系仍无法消除，美中之间的经济关系将继续改写。





“ 观察这些协商进行的方式，你一定会认为：谈判不仅需要一段时间来得出全面成果，而且势必会有执行机制， ” 美国服装鞋类协会 (American Apparel and Footwear Association) 副会长 Steve Lamar 表示， “ 我猜想惩罚性关税的阴影将在一段时间内与我们如影随形。 ”





Lamar 说，过去 10 年的大部分时间，服装和鞋类制造商一直在将生产组合移转至越南、埃及或印尼等其他国家，而贸易战则使这种生产转移的情况加剧。美方还未对大多数成衣和鞋类实施惩罚性关税，但 “ 即使 ( 加税 ) 威胁不会成真，也会一直悬在那里，谁想要提心吊胆地过日子？ ” 他说。





然而，大型制造商和零售商建立新供应网络得花上好几年时间，许多公司暂不涨价来抵销关税，冀望关税有朝一日会走开。





路透对企业与行业团体的访问显示，鉴于关税风险显然将长期存在，有更多企业正采取措施加以缓解，并且把与中国的贸易纷争视为一种新常态。





**“ 燃烧的平台 ”**





吸尘器制造商 Bissell Inc 已把部分生产线移出中国。公司执行长 Mark Bissell 在实施关税很久前就说他在寻找替代基地，因为在中国的生产成本越来越高。





Bissell 表示，关税就是迫使他不得不往海里跳的 “ 燃烧的平台 ” 。他预计年底前该公司有部分生产将移至新加坡、马来西亚和墨西哥，而莱特希泽的言论恰恰印证了他已在做的事。





“ 两国的地缘政治问题仍将是巨大的，鉴于得失攸关，两国未来关系将是棘手的， ”Bissell 在一份电邮中称， “ 使供应链多元化仍是明智之举，我认为这种情况不会逆转。 ”





美中贸易全国委员会 (USCBC) 中国区事务副会长彭捷宁 (Jacob Parker) 表示，即便达成贸易协议，持续的关税威胁也可能会继续推动美国企业将供应链转出中国。他对路透说，同样的道理，中国企业可能也会重新考虑对美国企业的依赖。





目前还不清楚美国能否在与中国的贸易战中取胜。莱特希泽在对美国众议院筹款委员会作证时表示，敲定中美贸易协议还有许多工作要做，包括制订确保协议将得到实施的机制。





很多企业采取观望态度，但他们越来越意识到美中贸易冲突不会很快解决。





“ 谈判拖得越久， ( 中国贸易战 ) 就越有可能常态化， ” 日本久保田 6326.T) -- 久保田拖拉机的市场、产品支持和战略项目高级副总裁 Todd Stucke 说。 “ 我希望这种情况不要发生。 ” 谈判拖得越久，中国贸易战就越有可能常态化，日本久保田美国子公司久保田拖拉机的市场、产品支持和战略项目高级副总裁说。我希望这种情况不要发生。





** 调整不易 **





美国服装鞋类协会副会长 Lamar 表示，对多年来投资中国等国的企业来说，调整供应链不是件小事。









“ 对我们来说，为了适应或遵守这类改变而调整我们的业务运作，可能耗时又所费不赀， ” 该公司表示。





一些企业诉诸于之前一直推迟的涨价作法。 Kubota 一直拖到现在才涨价，因冀望与关税相关的成本 ( 包括从中国进口的零件价格上涨在内 ) 将是短暂的。 Kubota 在美国有 10 间工厂，七间在堪萨斯州。 Stucke 表示，其业务一直受到对美国农户的报复性关税所打击。





“

我们尽可能地坚持了不涨价，

”

他说。该公司从周五开始，全面涨价

1-5%

，视具体产品而定。

(

路透社

)

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