全国停电第5日 委内瑞拉反对派宣布进入紧急状态

委内瑞拉全国停电进入到第五天，趁此混乱之际，反对派领袖、 “ 自立总统 ” 瓜伊多于当地时间 11 日召开的议会特别会议上，呼吁全国进入 “ 紧急状态 ” ，并号召举行新的大规模抗议活动。美国方面表示，将从该国首都加拉加斯撤出剩余的外交人员。

与此同时，该国总统马杜罗同一天宣布，政府已经逮捕了两名试图破坏委内瑞拉电力系统的嫌犯。马杜罗依然认为，是 “ 美帝国主义发动了此次破坏行动 ” ，他呼吁亲政府组织 “colectivos” 对美国发起的袭击进行反击。

目前该国首都加拉加斯电力已基本恢复，但有多地仍处于停电状态。

早前在停电的第三日，马杜罗曾表示已恢复近 70% 地区的供电，但因受到新一轮的网络攻击，电力系统再次陷入瘫痪。当时他指责是美国对委内电力系统进行了高科技的 “ 电磁攻击 ” （ electromagnetic attacks ）。





委反对派宣布进入 “ 紧急状态 ”

瓜伊多于 10 日表示，委内瑞拉当天仍有 16 个州没有电力，另外 6 个州有部分电力供应。他声称，私营部门因断电至少损失了 4 亿美元。

当地时间 11 日，瓜伊多在特别会议上宣称， “ 在委内瑞拉没有什么是正常的，我们不会让这场（停电）悲剧被认为是正常的，这就是为什么我们需要宣布进入 ‘ 紧急状态 ’” 。

法新社报道称，委内瑞拉议会接受了这位 “ 自立总统 ” 的请求，宣布进入 “ 紧急状态 ” ，为运送国际援助物资铺平道路。

瓜伊多发表讲话时还呼吁， “ 明天（ 12 日）下午 3 点，委内瑞拉所有人都走上街头 ” ，来抗议马杜罗政府。

在 10 日的记者会上，瓜伊多表示他已经与德国、日本、巴西、哥伦比亚等国举行了会谈，寻求他们的支持。他还声称可以从多边组织那获得 15 亿美元援助，但他并未说明资金在何处以及从何处获得。

这场停电危机已致使该国石油出口陷入瘫痪。有石油业消息人士表示，由于缺乏电力，委内瑞拉主要港口何塞港（ JOSE ）的出口已经停止，这切断了该国的主要收入来源。还有数百万民众争相寻找食物和水源。

随着局势的恶化，美国国务卿蓬佩奥 11 日宣布，将从美驻加拉加斯大使馆撤出所有剩余人员。他称， “ 这一决定反映了委内瑞拉不断恶化的局势，也反映出该大使馆外交人员已成为美国政策的制约因素 ” 。





马杜罗：已逮捕两名破坏电力的嫌犯

在上周六（ 9 日），也就是停电的第三天，马杜罗曾表示，已经恢复了受影响地区将近 70% 的供电，但又有一台正常运转的发电机遭到了新一轮网络攻击，这打乱了恢复供电的部署，致使之前所做的一切努力都被破坏了。马杜罗指责美国对该国电力系统进行高科技 “ 电磁攻击 ” 。

11 日晚间，马杜罗在国家电视台发表讲话时表示，委内瑞拉在恢复电力方面取得了进展。他称，有两名试图破坏电力设施的人已经被逮捕，他们正向当局提供信息。 “ 这两名嫌犯的目的是阻碍恢复电力供应的进程。 ”

马杜罗仍然认为，美总统特朗普是该国遭遇停电危机的关键人物。 “ （特朗普）他曾说过，（关于委内瑞拉）所有的情况都是可能的，他在委内的木偶和小丑也响应了他的做法 …… 针对委内的高科技网络攻击已经展开，只有美国政府拥有（实施此类攻击所需的）技术 ” 。

马杜罗在讲话中表示， “ 美帝国主义政府下令发动了这次袭击 …… 他们带来的战争策略是只有罪犯才会想到的，他们发起战争，摧毁了伊拉克、利比亚、阿富汗和叙利亚的人民。 ”





马杜罗称，他们的目的是制造绝望、冲突的状态，为外国干预和军事占领委内瑞拉提供理由。他呼吁亲政府民兵组织 “colectivos” 对帝国主义的袭击发起反击， “ 现在是进行积极抵抗的时候了。 ”

讲话中马杜罗还宣布， 12 日、 13 日全国奖继续停工停课两日。此前委全国曾在 8 日、 11 日亮度停工停课。此外他还宣布启动应急计划，将为民众分发饮用水、食物和汽油等基本生活物资。

据此前报道，自 3 月 7 日起，委内瑞拉包括首都在内的多数地区都陷入了黑暗之中。委内瑞拉新闻部长罗德里格斯（ Jorge Rodríguez ）表示，此次停电的原因是委最重要的古里水电站遭到反对派蓄意破坏。

马杜罗当天发推称，美帝国主义指挥的，用来反对我国人民的电力战争是不会成功的。

而瓜伊多在接受美媒 CNN 采访时为美国 “ 开脱 ” ，声称马杜罗政府对美国政府的指控是荒谬的，并将其归咎于发电厂老化的设备。

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