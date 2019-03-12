俄上将：希特勒上任两年就备战 很像特朗普

“ 希特勒上台两年后开始准备战争，特朗普上台两年，我们看到了相似之处。 ” 据 “ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 3 月 11 日报道，俄罗斯上将萨马诺夫（ Vladimir Shamanov ）做了如此比喻。

萨马诺夫警告美国盟友，如果参加美国核演习，发生冲突时哪怕是无核国家，也可能招致俄罗斯的核报复。

国防部长绍伊古也出席会议进行报告，俄罗斯联邦武装力量目前齐装满员，装备了现代化武器装备，全军处于战备状态。





国防委员会主席：参加美国核演习恐遭俄报复打击

3 月 11 日，俄罗斯国家杜马召开年度简报会， 90 多个国家的军事人员出席会议。有关人员介绍，与会人数远超往年，但他指出，美国代表团没有回应 “ 多年来第一次 ” 邀请。

据了解，弗拉基米尔 · 萨曼诺夫上将是前俄罗斯空降军总司令， 2016 年 10 月退休后，任俄罗斯国家杜马国防委员会主席。

据他报告称，唐纳德 · 特朗普总统上台两年多，让国际形势重回希特勒掌权时期。据萨马诺夫回忆，希特勒上台两年后，德国开始备战， “ 特朗普已经执政两年了，我们看到了相似之处。 ”

萨马诺夫还警告美国盟友，如果参加美国举行的核演习，即使是无核国家，发生冲突时也可能成为俄罗斯进行报复性打击的目标。

“ 美国人可以给你提供常规武器，也可以提供核武器 ” ，萨马诺夫指出， “ 我们必须考虑考虑这一点，因此你（无核国家）要意识到，可能成为我们的优先攻击目标。 ”

萨马诺夫还补充， “ 某些欧洲国家，渴望在其领土上部署军事资产，引起了人们的注意 ” 。





国防部长绍伊古：俄全军处于战备状态

据观察者网 3 月 11 日报道，俄罗斯国防部长绍伊古在国家杜马国防委员会上表示，在俄罗斯武装部队服役的职业军人人数已达接近 40 万，所有部队都处于战备状态。

绍伊古对杜马汇报，俄罗斯联邦武装力量配备了现代化武器装备，所有军事单位都处于战备状态。

“ 从 2012 开始，职业军人数量已经翻倍，目前已达 39 万 4000 人。 ” 绍伊古部长表示。

他表示， “ 目前在俄军的每个团或旅中，有两个营完全由职业军人组成，还有一个营是义务兵，他们将不会参与战斗任务。 ”

“ 目前武装力量有 136 个有职业军人组成的战术营集群（ BTG ），他们已经做好了执行交付他们的任何任务的准备。 ”

绍伊古表示，俄罗斯军队满员率目前已达 95-100% 。





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