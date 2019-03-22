伊拉克超载轮渡沉没致近百死 管理部门曾发警告

21 日，一艘超载渡轮在伊拉克摩苏尔附近的底格里斯河沉没，死亡人数目前已上升至近 100 人。据英媒最新报道，伊拉克管理部门曾经发出警告，但被该船运营商无视。

英国广播公司（ BBC ） 21 日报道称，当时这艘船正把人们运往一座旅游小岛上，许多人在岛上庆祝当地节日。

现场画面显示，渡轮在行驶中突然急剧向右侧倾斜，吃了水，随后完全翻转过来，并被湍急的水流冲走。从一些网友在社交媒体上分享的照片可以看到，整艘船完全翻了个底朝天，人们在水中漂浮着。

据报道，此次沉船事件已经造成近 100 人死亡，其中大部分遇难者是妇女和儿童。摩苏尔民防机构称，船上的大多数人都不会游泳。

伊拉克安全机构的消息人士称，超载和因开闸致底格里斯河的水位升高是造成渡轮翻船的原因。据报道，伊拉克相关部门曾发出警告称，随着摩苏尔大坝的闸门被打开，河流水位将上升，但显然涉事渡轮的运营商无视了这一警告。





BBC 称，伊拉克司法部已经下令逮捕 9 名渡轮公司的工人，并禁止涉事船只的船东以及现场所有游客离开伊拉克。

伊拉克总理迈赫迪则下令对此进行调查，以确定责任。迈赫蒂还称，他 “ 痛苦并悲伤 ” 地关注着此事，已下令尽全国最大努力寻找幸存者、治疗伤者，并宣布全国哀悼三天。联合国秘书长伊拉克问题特别代表也发表声明，向遇难者家属表示慰问。

目前，救护车和直升机已抵达现场，帮助寻找幸存者和遇难者尸体。

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