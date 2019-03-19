日本修改法律：禁止家长在家庭教育中体罚儿童

据日本共同社报道， 19 日，日本政府在内阁会议上正式通过了《儿童虐待防止法》和《儿童福祉法》修正案，规定在家庭教育中禁止体罚儿童。如没有特殊因素，相关法案将在国会上通过后，于 2020 年 4 月开始正式实行。

2019 年 1 月，日本千叶县野田市发生了一起震惊全日本的虐童案。 10 岁女孩栗原心爱被其父亲连续几天施以暴行致死。此前日本也有多起打着 “ 家庭教育 ” 旗号而杀害孩子的案件发生。日本政府由此决定着手修改相关法律。

日本首相安倍晋三在内阁会议前表示： “ 守护孩子们的生命是所有成年人的责任。我们将迅速致力于推进防止虐待儿童的举措。 ” 负责虐童问题的厚生劳动省干部也表示： “ 家庭教育升级为虐待的情况愈演愈烈。我们希望通过法律禁止这种行为，让民众广泛意识到，在教育孩子时实施体罚是不对的。 ”





不仅是来自家庭的体罚，相关法案还规定，禁止儿童福利设施的工作人员对孩子实施体罚。此外，儿童咨询机构的业务必须明确包括 “ 确保儿童安全 ” ，并将负责保护孩子的职员和负责联系、帮助家长的职员分开，强化工作人员具体的干预功能。日本政府还制定了加强防止虐待儿童的举措，如政府将和儿童咨询机构及警方加强合作等。

据悉，日本《民法》中的 “ 惩戒权 ” ，允许家庭在必要范围内惩戒孩子。日本政府表示，将在《儿童虐待防止法》和《儿童福祉法》正式开始实施后的 2 年时间内，商讨具体的 “ 必要范围 ” 。





2019 年 1 月 24 日， 10 岁的日本女孩栗原心爱被发现死在自家浴室里。警方调查发现，女孩长期遭受家庭暴力。死亡前，狠心的父亲把女儿的脸按在浴室地板上殴打。尽管女儿已经躺倒在地，他仍用膝盖使劲压住她的身体，暴力殴打其面部，致其胸骨骨折，并且没有送医治疗。此案引发日本国内舆论广泛关注，也引起日本政府注意。

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