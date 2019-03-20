欧洲和加拿大加强对波音737 MAX的审查 复飞计划复杂化

欧洲和加拿大称，将寻求自行对波音 737 MAX 进行安全认证。这使得该型号飞机在全球范围内复飞的计划进一步复杂化。此前发生的两起事故造成逾 300 人丧生，波音 737 MAX 被普遍停飞。





美国联邦航空管理局 (FAA) 正在分析五个月前首起空难引发的波音的软件修复计划，欧洲航空安全局 (EASA) 则承诺自行对任何设计改善进行深入审查。





“ 如果没有为我们的所有疑问找到可以接受的答案，我们将不会允许该型号飞机执飞， ” 欧洲航空安全局局长 Patrick Ky 在欧洲议会委员会的听证会上表示。





加拿大表示，未来将独立对波音 737 MAX 进行安全认证，不再认可 FAA 的验证。加拿大还表示，可以派出一个团队，帮助美国当局评估设计变更建议，并决定是否需要采取其他措施。









美国政府官员认为，坠机事件不会导致全球都不认可 FAA 的认证，但美国议员和联邦检察官正审查波音 737 MAX 的认证问题。





FAA 未对加拿大或其他国家的个别行动置评，但在一份声明中称 “ 美国乃至全球目前的历史航空安全记录，是通过 FAA 健全的流程和航空业的全面配合实现的。 ” ( 路透社 )

Twitter

sgnypost





