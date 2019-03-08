华为起诉美国政府像是报复 美驻华大使：不是很明智

中国华为 3 月 6 日在深圳总部宣布证实起诉美国政府后，引发舆论高度关注。美国驻华大使布兰斯塔德对此表示，有点离奇，不是很明智。





华为指控美国禁止政府采购其设备的行为违宪，同时还透露，华为有证据表明美国政府涉嫌入侵华为服务器。





据美媒彭博社 3 月 8 日报道，美国驻华大使布兰斯塔德（ Terry Branstad ）接受采访表示，华为的起诉 “ 有点离奇 ” ，像是报复，但认为 “ 这不是一个非常明智的策略 ” 。





另外，美国国务院稍早前也拒绝评论这个诉讼。





布兰斯塔德表示，华为的诉讼类似华为首席财务官孟晚舟 2018 年底在加拿大被扣押后，中国拘捕两名加拿大公民。





布兰斯塔德还提到中国重审加拿大男子走私毒品案，判决由 15 年徒刑改为死刑。他称，在加拿大或者美国，永远不会发生这样的事。





3 月 8 日，中国国务委员兼外交部长王毅在记者会上表示，最近针对中国特定企业和个人的行为，不是单纯的司法案件，而是蓄意的政治打压，支持相关企业和个人拿起法律武器来维护自身权益，不当 “ 沉默的羔羊 ” 。





3 月 7 日，中国外交部对此事进行表态。发言人陆慷称，中方认为企业通过合法方式来维护自身的正当权益，这是完全正当的，也是完全可以理解的。





然而，对于华为控告美国政府，有法律专家认为华为胜算不大。





分析称，华为可能是希望通过案件，证明美国针对华为是出于政治动机，借机赢回欧洲国家的支持。





另据

McCarter & English

律师事务所政府合同领域的律师表示，

“

这场诉讼将是一场苦战，因为国会在保护我们（美国）免受潜在的国家安全威胁方面，拥有广泛的授权。

”

早在

2018

年

11

月，美国一联邦上诉法院就驳回了俄罗斯网络安全公司

Kaspersky Lab

提起的类似诉讼。





据了解，

Kaspersky

的起诉，挑战的是美国政府网络禁止使用该公司软件。

（多维新闻）

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