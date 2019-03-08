印度首都性侵案件6年增加202% 加重刑罚不减反增

据台媒 3 月 8 日报道，根据印度首都新德里警方统计资料，和 2012 年相较， 2018 年的性侵案件数成长 202% 。显示即使印度政府宣称加重对性侵犯的刑罚，但性侵案有增无减。

2012 年，一名护理学校女学生在新德里附近一辆行驶的公交车上遭人轮奸与殴打后，最后不幸死于医院，这起事件一度引起国际对印度性侵案问题的关注，印度政府虽加重对性侵犯的刑罚，却未见女性安全问题获得具体改善。





新德里警方的数据显示， 2012 年新德里的的性侵案有 706 件，到了 2018 年，性侵案达 2135 件，等于每天有近 6 起性侵案发生，增幅高达 202% 。

在性骚扰案部分，新德里警方统计， 2012 年的性骚扰案有 727 件，到 2018 年有 3314 件，增幅更高达 355% 。即 2012 年每天约有 2 名妇女遭性骚扰，到了 2018 年，每天被性骚扰的妇女增加到 9 人。





虽然有人说，新德里的人口增加，所以犯罪率随之增加，但根据统计，新德里的人口从 2012 年到 2018 年仅增加 18% ，与针对女性犯罪案的高成长幅度，根本不成正比。

新德里警方对性侵和性骚扰案大幅增加解释称， 2012 年女大生公交车轮奸案发生后，警方更积极受理针对女性犯罪的投诉与报案，案件数因而增加。

批评者认为，新德里的性侵和性骚扰等针对女性的犯罪案件数一直居高不下，主要是法律制度对追诉性侵案的进展缓慢。

此外，在印度也经常传出性侵嫌犯被捕后透过贿赂很快获释，转而恐吓被害人与被害人家属。

新德里妇女委员会负责人认为，对性侵这种疯狂的行为应该采零容忍政策；警方也应提供报告，告诉大众有多少性侵、性骚扰案的调查仍悬而未决，有多少罪犯受到惩罚，如果没有受罚，原因是什么。

当地的政府学校女老师马哈扬指出，虽然性侵、性骚扰案的报案增加，但相关事件并未停止，恶劣的警务和部分男人的偏差心态都应受到谴责。





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