    • 2019年3月15日

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    新西兰基督城清真寺发生严重枪击案 49人死亡逾20人重伤

    星期五, 三月 15, 2019

    周五新西兰两处清真寺发生枪击事件，导致49人死亡，逾20人受伤，凶手至少有一名持枪男子，新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)称这是一起恐怖分子袭击。
    一名枪手发表一段仇视移民的宣言后，于Facebook直播攻击基督城一座清真寺的过程。

    阿德恩称，新西兰已处于最高安全威胁等级。她说，警方拘留的四个人持有极端主义观点，但此前没有出现在任何警方观察名单上。

    新西兰警务总长Mike Bush表示，49人在两座清真寺丧生，一名年近30岁的男子以谋杀罪名起诉。

    很明显，目前这只能以一次恐怖攻击来描述，阿德恩称。

    在社交媒体上广为流传的视频显示，一名持枪男子开车驶向一座清真寺，进入寺内，然后开枪扫射里面的人群。该视频明显是该男子拍摄并在攻击时放在网上直播。

    视频显示，或死或伤的礼拜群众倒卧在清真寺地上。路透尚无法确认视频的真实性。

    一名男子Ahmad Al-Mahmoud自称当时在Al Noor清真寺，他向媒体表示，枪手为金发白种人，戴着头盔，身穿防弹背心。礼拜群众跪地祷告时，枪手冲入清真寺。
    他有一支大枪...他进来然后开始扫射寺内每个地方每个人，”Ahmad Al-Mahmoud称。他说他与其他人冲破一道玻璃门逃离险境。

    Radio New Zealand引述寺内一名目击者称，他听到枪声，至少四个人倒地，到处都是血

    阿德恩表示，这是新西兰史上最黑暗的一天，她说。

    澳洲总理莫里森称，被拘留的男子中有一名是澳洲人。

    警方称，已要求新西兰所有的清真寺关闭。(路透社)


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