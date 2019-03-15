新西兰基督城清真寺发生严重枪击案 49人死亡逾20人重伤

周五新西兰两处清真寺发生枪击事件，导致 49 人死亡，逾 20 人受伤，凶手至少有一名持枪男子，新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 称这是一起恐怖分子袭击。

一名枪手发表一段仇视移民的 “ 宣言 ” 后，于 Facebook 直播攻击基督城一座清真寺的过程。





阿德恩称，新西兰已处于最高安全威胁等级。她说，警方拘留的四个人持有极端主义观点，但此前没有出现在任何警方观察名单上。





新西兰警务总长 Mike Bush 表示， 49 人在两座清真寺丧生，一名年近 30 岁的男子以谋杀罪名起诉。





“ 很明显，目前这只能以一次恐怖攻击来描述， ” 阿德恩称。





在社交媒体上广为流传的视频显示，一名持枪男子开车驶向一座清真寺，进入寺内，然后开枪扫射里面的人群。该视频明显是该男子拍摄并在攻击时放在网上直播。





视频显示，或死或伤的礼拜群众倒卧在清真寺地上。路透尚无法确认视频的真实性。





一名男子 Ahmad Al-Mahmoud 自称当时在 Al Noor 清真寺，他向媒体表示，枪手为金发白种人，戴着头盔，身穿防弹背心。礼拜群众跪地祷告时，枪手冲入清真寺。

“ 他有一支大枪 ... 他进来然后开始扫射寺内每个地方每个人， ”Ahmad Al-Mahmoud 称。他说他与其他人冲破一道玻璃门逃离险境。





Radio New Zealand 引述寺内一名目击者称，他听到枪声，至少四个人倒地， “ 到处都是血 ” 。





阿德恩表示， “ 这是新西兰史上最黑暗的一天， ” 她说。





澳洲总理莫里森称，被拘留的男子中有一名是澳洲人。





警方称，已要求新西兰所有的清真寺关闭。 ( 路透社 )

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