新西兰基督城清真寺发生严重枪击案 49人死亡逾20人重伤

周五新西兰两处清真寺发生枪击事件，导致49人死亡，逾20人受伤，凶手至少有一名持枪男子，新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)称这是一起恐怖分子袭击。
一名枪手发表一段仇视移民的“宣言”后，于Facebook直播攻击基督城一座清真寺的过程。
阿德恩称，新西兰已处于最高安全威胁等级。她说，警方拘留的四个人持有极端主义观点，但此前没有出现在任何警方观察名单上。
新西兰警务总长Mike Bush表示，49人在两座清真寺丧生，一名年近30岁的男子以谋杀罪名起诉。
“很明显，目前这只能以一次恐怖攻击来描述，”阿德恩称。
在社交媒体上广为流传的视频显示，一名持枪男子开车驶向一座清真寺，进入寺内，然后开枪扫射里面的人群。该视频明显是该男子拍摄并在攻击时放在网上直播。
视频显示，或死或伤的礼拜群众倒卧在清真寺地上。路透尚无法确认视频的真实性。
一名男子Ahmad Al-Mahmoud自称当时在Al Noor清真寺，他向媒体表示，枪手为金发白种人，戴着头盔，身穿防弹背心。礼拜群众跪地祷告时，枪手冲入清真寺。
“他有一支大枪...他进来然后开始扫射寺内每个地方每个人，”Ahmad Al-Mahmoud称。他说他与其他人冲破一道玻璃门逃离险境。
Radio New Zealand引述寺内一名目击者称，他听到枪声，至少四个人倒地，“到处都是血”。
阿德恩表示，“这是新西兰史上最黑暗的一天，”她说。
澳洲总理莫里森称，被拘留的男子中有一名是澳洲人。
警方称，已要求新西兰所有的清真寺关闭。(路透社)
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