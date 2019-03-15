新西兰枪击案致49死 美国白宫总统特朗普先后发声

新西兰克赖斯特彻奇市 15 日突发的恶性枪击案已致 49 人丧生， 41 人受伤。据美国有线电视新闻网报道，当天晚些时候，美国白宫和总统特朗普先后就此次袭击发声。





“ 在清真寺发声可怕的屠杀事件后，我向新西兰人民致以最温暖的同情与最好的祝愿。 49 名无辜的人如此毫无知觉地死去，还有更多的人受伤。美国与新西兰同在，我们会做任何我们能做的一切事。愿上帝保佑所有人！ ” 特朗普在推特上写道。

当天早些时候，白宫也就新西兰枪击案发表声明称，反对仇恨行为。声明写道， “ 美国强烈谴责克赖斯特彻奇市的袭击事件。我们的心与祈祷者都和受害者及其家庭同在。我们与新西兰人民及其政府团结一致，反对此种恶毒的仇恨行为 ” 。

根据此前媒体报道， 15 日，新南岛最大城市克赖斯特彻奇市两座清真寺发生恶性枪击事件。当地警方表示已逮捕 4 人，包括 3 男 1 女，其中一人被确认为是澳大利亚公民。

新西兰总理随后宣布，今天成为该国历史上 “ 最黑暗的一天 ” 之一，并将此次事件定性为 “ 恐怖袭击 ” 。

澳大利亚总理莫里森当天下午确认，至少有一名被捕嫌疑人是澳大利亚公民。此外，他还激烈谴责袭击者是

“

一名极端主义者，一名极右翼暴力恐怖分子

”

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