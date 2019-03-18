联合国报告：地球环境破坏严重 人类健康威胁增大

日前，一份由 70 多个国家 250 名科学家和专家撰写的联合国报告警告称，地球环境已遭到严重破坏，人类健康正受到越来越大的威胁。如果不大力改善环境保护工作，到本世纪中叶，亚洲、中东和非洲的城市和地区每年可能有数百万人过早死亡。

在伦敦大学学院可持续资源研究所教授保罗 · 埃金斯共同主持的联合国第六版《全球环境展望》（ GEO-6 ）系列报告中，研究人员指出，地球淡水系统中污染物所导致的抗生素耐药性增加，可能成为 2050 年人类的头号致死因素，并导致影响男性和女性生育能力及儿童神经发育的内分泌干扰物的进一步增加。报告显示，随着支撑地球上人类生命的最基本系统开始瓦解，继续沿着当前的经济发展道路走下去，将给数十亿人的生存带来前所未有的困难。





报告建议，发达国家和发展中国家都减少肉类密集型饮食，减少食品浪费，并且将粮食产量提高 50% ，以满足预计 2050 年全球 90 亿至 100 亿人口的需求。目前，全球 33% 的食品被浪费，而 56% 的浪费发生在工业化国家。报告认为，改善环境治理、土地利用规划和绿色基础设施，可以提高公民的福祉，同时减少他们的环境足迹；对农村地区的战略性投资将减轻人们迁移的压力；控制每年流入海洋的 800 万吨塑料污染至关重要，尽管这一问题近年来已引起广泛关注，但全球仍未就如何处理海洋垃圾达成协议；针对整个系统（如空气污染）的政策干预，而不是针对单个问题（如稳定的气候或清新的空气），可能会更加有效。

联合国环境署代理执行主任乔伊斯

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姆苏雅说：

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人类的健康和繁荣与我们的环境状况直接相关，这份报告是对人类未来的一个展望。

”

她指出，我们正处在一个十字路口：是继续走目前的道路，还是转向更可持续的发展道路？我们的政治领导人现在必须做出选择！

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