美国开启6G赛跑:开放"太赫兹波"频谱供工程师研发

据美国科技网站CNET报道，3月15日，美国联邦通讯委员会（FCC）一致投票通过开放“太赫兹波”频谱的决定，以期其有朝一日被用于6G服务。
报道称，频率范围为95千兆赫（GHz）至3太赫兹（THz）的“太赫兹波”频谱将被开放供实验使用，让工程师们开始拥抱下一代无线网络的研发梦想。曾经被认为无用的频谱，或将为数据密集型应用提供超高速互联网服务。
根据美国联邦通讯委员会的规定，创新者将被授予为期10年的许可证，以实验新产品和服务。
“今天，我们朝着高效利用这一频谱迈出了重要的一步。”美国联邦通讯委员会主席阿基特·帕伊（Ajit Pai）在一份声明中称，“这将给创新者强有力的激励，鼓励他们利用这些电波开发新技术，同时保护现有用途。”
美国联邦通讯委员会这一新决定的通过，正值包括美国在内的全球电信运营商相继推出5G网络服务之际。
“现在，凭借相关研发计划和此次历史性的投票，联邦通讯委员会已经开启了关于6G的‘赛跑’，这有助于确保美国在未来几代无线通信领域发挥主导作用。”专注5G毫米波技术研究的纽约大学教授泰德•拉帕波特（Ted Rappaport）评论称。
上个月，一些人曾嘲笑美国总统特朗普在“推特”上所提及的6G技术。特朗普在推文中表示，他希望看到“5G甚至6G网络技术”尽快在美国部署。
不过，报道同时指出，仅仅开放这一段频谱并不具有实际意义，“太赫兹波”频谱有独特的传输特性，需要在非常短的传输距离和视距内进行传播，这也意味着信号无法穿透墙壁等障碍物，而且还会受到树木或天气变化等因素的干扰。到目前为止，能够使用这种频谱的实际应用还没有产生，甚至还没有被想象出来。
但是，这并不妨碍研究人员开始设想未来。本月晚些时候，科学家和工程师将齐聚芬兰的奥卢，参加6G无线峰会。
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