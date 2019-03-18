美国开启6G赛跑:开放"太赫兹波"频谱供工程师研发

据美国科技网站 CNET 报道， 3 月 15 日，美国联邦通讯委员会（ FCC ）一致投票通过开放 “ 太赫兹波 ” 频谱的决定，以期其有朝一日被用于 6G 服务。

报道称，频率范围为 95 千兆赫（ GHz ）至 3 太赫兹（ THz ）的 “ 太赫兹波 ” 频谱将被开放供实验使用，让工程师们开始拥抱下一代无线网络的研发梦想。曾经被认为无用的频谱，或将为数据密集型应用提供超高速互联网服务。





根据美国联邦通讯委员会的规定，创新者将被授予为期 10 年的许可证，以实验新产品和服务。

“ 今天，我们朝着高效利用这一频谱迈出了重要的一步。 ” 美国联邦通讯委员会主席阿基特 · 帕伊（ Ajit Pai ）在一份声明中称， “ 这将给创新者强有力的激励，鼓励他们利用这些电波开发新技术，同时保护现有用途。 ”

美国联邦通讯委员会这一新决定的通过，正值包括美国在内的全球电信运营商相继推出 5G 网络服务之际。





“ 现在，凭借相关研发计划和此次历史性的投票，联邦通讯委员会已经开启了关于 6G 的 ‘ 赛跑 ’ ，这有助于确保美国在未来几代无线通信领域发挥主导作用。 ” 专注 5G 毫米波技术研究的纽约大学教授泰德 • 拉帕波特（ Ted Rappaport ）评论称。

上个月，一些人曾嘲笑美国总统特朗普在 “ 推特 ” 上所提及的 6G 技术。特朗普在推文中表示，他希望看到 “5G 甚至 6G 网络技术 ” 尽快在美国部署。

不过，报道同时指出，仅仅开放这一段频谱并不具有实际意义， “ 太赫兹波 ” 频谱有独特的传输特性，需要在非常短的传输距离和视距内进行传播，这也意味着信号无法穿透墙壁等障碍物，而且还会受到树木或天气变化等因素的干扰。到目前为止，能够使用这种频谱的实际应用还没有产生，甚至还没有被想象出来。

但是，这并不妨碍研究人员开始设想未来。本月晚些时候，科学家和工程师将齐聚芬兰的奥卢，参加

6G

无线峰会。

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