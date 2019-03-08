土耳其无视警告坚持购S-400：美国不卖就别管闲事

外媒称，尽管面对美国的警告，北约成员国土耳其仍然坚持购买俄制 S-400“ 凯旋 ” 防空导弹系统。

据路透社 3 月 6 日报道，当地时间 3 月 6 日，土耳其总统埃尔多安在接受媒体采访时表示，土耳其永远不会退出从俄罗斯购买 S-400 系统的协议，并补充说土耳其还可能会考虑购买 S-500 系统。

埃尔多安还表示，美国不应试图通过贸易措施来惩罚土耳其。

埃尔多安强调， S-400 交易已经做成。从贷款条件到联合生产，一切都已经谈妥、商定。协议已经签署，交易板上钉钉，反悔是不道德的。





另据俄罗斯卫星通讯社 3 月 7 日报道，在土耳其总统作出这一明确表态之前，美国外交官员和军方将领已经接连就此发出警告。并威胁称，若土耳其坚持购买俄罗斯制造的 S-400 系统，将影响美方交付 F-35 型隐形战斗机。

对于美方的警告，土耳其外长恰武什奥卢 3 月 6 日在巴勒克埃西尔发表讲话时说，谁也无权禁止土耳其购买俄罗斯的 S-400 系统。

他指出， “ 如果我们都是北约盟友，那土耳其有需要时，你们就应该卖给我们。当土耳其从北约以外的国家购买自己需要的东西时，如果你们不想卖，就不要干预。 ”

此外，俄罗斯外交部防扩散和军控问题司司长弗拉基米尔 · 叶尔马科夫 3 月 6 日表示，华盛顿企图破坏土耳其采购 S-400 系统的计划，这表明美国在国际军火市场地位下降，其无力向国际市场上提供比俄制军品性价比更高的产品。

他还表示，土方多次强调，这笔交易已经板上钉钉，俄方高度赞赏安卡拉负责任的态度。

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