中国调降GDP目标并大幅减税提赤 积极财政加力确保稳增长

备受关注的中国全国人大会议周二开幕。在稳中有变、变中有忧的经济运行基调下，政府工作报告淡化了 GDP 增长目标，从去年的 6.5% 左右下调至 2019 年的目标增长 6-6.5% ，基本符合市场预期。





与此同时，政府工作报告还给出了减税 “ 怎么减 ” 的答案，全年要减轻企业税收和社保缴费负担近 2 万亿元；赤字率提高到 2.8% ，地方政府专项债券规模也较去年大幅提高，表明积极财政政策力度在加大，力图确保稳定的经济增长，以为推进其它领域改革创造条件。





货币政策方面，政府工作报告提出要深化利率市场化改革，降低实际利率水平；改革完善货币信贷投放机制，适时运用存款准备金率、利率等数量和价格手段引导金融机构扩大信贷投放。





“ 一年之计在于春，从政府工作报告对 2019 年的形势判断来看，延续了去年提出的稳中有变、变中有忧的基调，但措辞可能比之前更严峻一些。 ” 华宝基金投资总监李慧勇评价称， “ 积极财政政策力度在加大，减税怎么减也终于有了答案，有助于减轻因出口形势严峻、国内成本高企造成的制造业尤其中小企业的负担。 ”





他并指出，政府工作报告对于市场关注的国际与国内的关系、稳增长和防风险的关系、政府和市场的关系等做了澄清，虽然看起来比较虚，但实际上是市场有误解、去年信心不足的重要原因，是回应市场的关切。





政府工作报告提出 2019 年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长 6-6.5% ，居民消费价格涨幅 3% 左右，广义货币 M2 与社会融资规模增速要与 GDP 名义增速相匹配；城镇新增就业目标为 1,100 万人以上，城镇调查失业率 5.5% 左右，城镇登记失业率 4.5% 以内；国际收支基本平衡，进出口稳中提质；宏观杠杆率基本稳定，金融财政风险有效防控。





“ 综合分析国内外形势，今年我国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，要做好打硬仗的充分准备， ” 报告称，当前和今后一个时期，就业总量压力不减、结构性矛盾凸显，新的影响因素还在增加，必须把就业摆在更加突出位置， “ 稳增长首要是为保就业。 ”





报告还提出， 2019 年赤字率拟安排为 2.8% ，较去年预算高 0.2 个百分点；财政赤字 2.76 万亿元；拟安排地方政府专项债券 2.15 万亿元，较去年增加 8,000 亿元。





“ 适度提高赤字率，综合考虑了财政收支、专项债券发行等因素，也考虑为应对今后可能出现的风险留出政策空间， ” 报告称。





瑞银证券中国首席经济学家汪涛认为，中国淡化了经济增长目标， 2019 年稳增长的重要性超过去年。他维持中国 2019 年 GDP 增速为 6.1% 的预测不变，若中美达成框架性的广泛贸易协议、美国下调此前加征的关税，则经济增速有望提高至 6.2-6.3% 。





** 减税 “ 怎么减 ”**





市场对大规模减税一直翘首期盼，如今减税怎么减终于有了答案。政府工作报告提出要实施更大规模的减税，普惠性减税与结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担。全年要减轻企业税收和社保缴费负担近 2 万亿元。





要深化增值税改革，将制造业等行业现行 16% 的税率降至 13% ，将交通运输业和建筑业等行业现行 10% 的增值税率降至 9% ，确保主要行业税负明显降低；保持 6% 一档的税率不变，但通过采取对生产、生活型服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增，继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。





要明显降低企业社保缴费负担，下调城镇职工基本养老保险的单位缴费比例，各地可降至 16% ；继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策。





“ 今年务必使企业特别是小微企业社保缴费负担有实质性下降， ” 报告称。





在缓解企业尤其是小微企业融资难融资贵方面，政策工作报告提出，要加大对中小银行的定向降准力度，释放的资金全部用于民营和小微企业贷款，今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长

30%

以上，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低。（路透社）

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