美国众院民主党议员针对特朗普-普京谈话及妨碍司法案展开调查

美国国会民主党议员周一就其对特朗普总统的调查发出一连串要求，寻求有关他与俄罗斯总统普京交流的资讯，并且向 81 个来源要求提供相关文件以调查特朗普是否妨碍司法。





美国众议院情报、外交事务及监督委员会的主席们致函白宫及美国国务卿蓬佩奥，要求提供这些文件并访谈相关人员，了解有关特朗普与普京的谈话。





媒体报导指称特朗普没收了至少一次他与普京的会谈内容，试图破坏这些谈话纪录，议员们对此报导表达了关切。





“ 这些指控如果属实，引发深刻的国安、反间谍及外交政策疑虑，尤其考虑到俄罗斯持续采取积极措施，不当地影响美国选举。 ” 上述委员会主席 Adam Schiff 、 Elliot Engel 和 Elijah Cummings 信中写道。





此前众议院司法委员会也针对 81 个个人、政府机构及其他团体，要求其提供有关特朗普错综复杂人际关系的相关文件，试图调查他是否可能妨碍司法或滥权。





特朗普面临国会多个委员会的调查，此外特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 也对他调查了 22 个月之久，以判断俄罗斯是否干预 2016 年大选、特朗普竞选团队是否与莫斯科方面勾结以影响选举结果。





“ 两年来国会拒绝进行负责任的监督，我们的民主制度受到了破坏， ” 众议院司法委员会主席 Jerrold Nadler 说。 “ 国会必须遏制权力滥用的情况。





特朗普在白宫被问及是否配合 Nadler 的调查时回答： “ 我一直都和所有人合作， ” 随后他补充说， “ 你知道事情绝在什么地方吗？根本没有串通。完全是一场骗局 ... 一场政治骗局。 ”





国会共和党人指责民主党寻求弹劾特朗普，以此作为 2020 年大选重掌白宫的政治策略之一。





民主党表示讨论弹劾的时机还不成熟。他们认为，第一步是要启动适当的调查，这一点在特朗普当政的头两年里并没有做到，因为众议院由共和党把持。





特朗普坚持说自己在竞选时并没有与俄罗斯勾结，并一再发推文攻击调查。





民主党人表示，科恩上周在众议院监督委员会的证词说明特朗普直接涉及多宗罪名，其中包括违反竞选财务法。

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路透社

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