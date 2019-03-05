孟晚舟引渡 北京与华为法律战施压美加

美国在与中国爆发贸易和电信技术争议之际，要求加拿大逮捕华为财务长孟晚舟，震撼各界。北京当局和华为公司的法律战逐步出招，加强对美国和加拿大政府施压。





中国昨天指控去年被捕的前加拿大外交官康明凯（ Michael Kovrig ）窃取国家机密，且机密资料是由另一被捕的加拿大公民、企业家史佩弗（ Michael Spavor ）提供，此举恐加剧渥太华和北京间的紧张关系。





● 北京当局控 2 加国人窃取国安机密





路透社报导，与北韩关系深厚的商业顾问史佩弗曾大力鼓吹外国投资北韩的经济计划，他和康明凯去年 12 月遭拘留，时间点就落在加拿大逮捕孟晚舟后不久。孟晚舟面临美国多项刑事指控，美方也正在寻求引渡她赴美受审。





中共中央政法委员会指出，康明凯经常持普通护照和商务签证进入中国，“透过中国境内的关系人窃取、刺探中国敏感资讯和情报”。





此外，孟晚舟这边为对付美国打算将她引渡赴美，也展开攻势，反控加拿大政府在逮捕她时，涉嫌侵犯她的宪法权益。





● 加国专家认法律战难料





彭博（ Bloomberg News ）报导，专研国际法和宪法的渥太华大学（ University of Ottawa ）法律教授佛西斯（ Craig Forcese ）以电邮答覆时指出，孟晚舟之举“可能是为了提高加拿大政府的利害关系，算是在打『法律战』”。





佛西斯说，加拿大当局在机场逮捕孟晚舟时所取得证据，很可能都与孟晚舟所涉、可追溯至几年前的案件无关。此外，在加拿大，引渡听证会并非审判庭，要法官采纳新证据并不容易。





但话说回来，有丰富引渡官司经验的律师则认为，引渡听证案的法官可就宪法议题作出裁定，可能成为一项变数。





温哥华当地的律师博廷（ Gary Botting ）说：“如果法官认定违反宪章权利对引渡程序有负面影响，包括听证会的公平性，法官将有义务释放她（孟晚舟），接着民事程序会开始被严肃以对。”





● 孟晚舟可借引渡听证一探美加底牌





有鉴这段时间控方释出的讯息很少，民事诉讼也能让孟晚舟和辩护律师在引渡案中获得更多其他资讯。博廷表示，各方在本案里有充分披露手中证据的义务。





渥太华大学法律学院副院长麦森（ Carissima Mathen ）说，民事案件不太可能破坏引渡案的任何关键要素，但仍可能影响结果。





麦森说道：“诉讼过程很可能让孟晚舟方面所控的滥权成立，引渡听证的法官便能据此将先前的一切推翻；若真到了这一步，全案整个主要程序都得延宕。”（中央社）

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