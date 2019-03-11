    • 2019年3月11日

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    意总理：愿加入“一带一路” 不会限制华为中兴

    星期一, 三月 11, 2019 ,

    意大利愿意加入共建一带一路，这将为意大利带来新的机遇”——据英国路透社9日报道，意大利总理孔特上周五晚在一个外交政策研讨会上做出如上表态，再次证实意大利有意在中国领导人本月到访时双方签署共建一带一路谅解备忘录。孔特同时透露，他计划于4月访问中国，参加第二届一带一路高峰论坛。
    　　
    据路透社报道，孔特8日晚在一个研讨会上表示，在所有必要的预想情况下，参与一带一路将为意大利带来新的机遇。这并不代表我们第二天就会被强迫做什么，而是让我们参与这个倡议、展开对话德国之声”9日引述孔特在会上的话说，意中两国可能将签署的文件只是一份意向声明，意大利有望为热那亚、塔兰托的海港争取到中国投资。他还表示，对于欧盟而言，意中两国的这项合作也有望将欧洲的金融透明、法治、环境等高标准带入一带一路倡议中。
    　　
    3月以来，随着意大利官员透露意大利计划与中国在本月签署共建一带一路的谅解备忘录，各方舆论不断发酵。多家媒体指出，如果备忘录正式签署，意大利将成为七国集团G7）中首个正式支持一带一路倡议的国家。之前欧洲国家加入共建一带一路多次引起西方媒体非议，但这次，则是美国官员毫不掩饰地口出恶言，试图阻止意大利支持一带一路9日，美国国家安全委员会发言人马奎斯第二次就此表态，他在推特上发文称：意大利是全球主要经济体，也是一个极佳的投资地点。意大利政府无需为中国无价值的基建计划赋予合法性。他之前接受英国《金融时报》采访时曾称参与一带一路建设对意大利的国际形象不利，遭中方驳斥。

    老实说，我有点惊讶，我不明白为何会引发如此大的争议。意大利经济发展部副部长米歇尔·杰拉西近日接受意大利《24小时太阳报》记者提问时说，这意味着什么？波兰、匈牙利、葡萄牙、希腊已经这样做了，我不认为它们是欧洲的B级国家，那些说的人没有真正的欧洲主义愿景；甚至G7俱乐部这个概念也有点过时，不再代表世界真正的经济力量，因为它不包括中国和印度。路透社称，孔特8日否认美国就此惩罚意大利的猜测，称这是意大利的战略选择，且这种选择需要与传统合作伙伴协调。例如，我们一直与美国进行对话
    　　
    意大利《晚邮报》39日刊文表示，意大利将从参与共建一带一路中获得重要回报，意大利的经济增长和社会稳定将从中受益，希望我们不要错失一带一路这辆快车带来的绝佳机会。今日俄罗斯（RT）新闻网10日发文嘲讽说：一名美国国家安全官员警告意大利不要支持一带一路难道这是一个国家安全问题？报道称，针对美国指责中国高科技企业华为和中兴为中国政府进行间谍活动，孔特8日表示，他没有计划对这两家中国公司进行限制，华为和中兴已经在意大利以有利的方式运营多年

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