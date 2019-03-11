意总理：愿加入“一带一路” 不会限制华为中兴

“意大利愿意加入共建‘一带一路’，这将为意大利带来新的机遇”——据英国路透社9日报道，意大利总理孔特上周五晚在一个外交政策研讨会上做出如上表态，再次证实意大利有意在中国领导人本月到访时双方签署共建“一带一路”谅解备忘录。孔特同时透露，他计划于4月访问中国，参加第二届“一带一路”高峰论坛。
据路透社报道，孔特8日晚在一个研讨会上表示，“在所有必要的预想情况下，参与‘一带一路’将为意大利带来新的机遇。这并不代表我们第二天就会被强迫做什么，而是让我们参与这个倡议、展开对话”。“德国之声”9日引述孔特在会上的话说，意中两国可能将签署的文件只是一份“意向声明”，意大利有望为热那亚、塔兰托的海港争取到中国投资。他还表示，对于欧盟而言，意中两国的这项合作也有望将欧洲的金融透明、法治、环境等高标准带入“一带一路”倡议中。
3月以来，随着意大利官员透露意大利计划与中国在本月签署共建“一带一路”的谅解备忘录，各方舆论不断发酵。多家媒体指出，如果备忘录正式签署，意大利将成为“七国集团”（G7）中首个正式支持“一带一路”倡议的国家。之前欧洲国家加入共建“一带一路”多次引起西方媒体非议，但这次，则是美国官员毫不掩饰地口出恶言，试图阻止意大利支持“一带一路”。9日，美国国家安全委员会发言人马奎斯第二次就此表态，他在推特上发文称：“意大利是全球主要经济体，也是一个极佳的投资地点。意大利政府无需为中国无价值的基建计划赋予合法性。”他之前接受英国《金融时报》采访时曾称“参与‘一带一路’建设对意大利的国际形象不利”，遭中方驳斥。
“老实说，我有点惊讶，我不明白为何会引发如此大的争议。”意大利经济发展部副部长米歇尔·杰拉西近日接受意大利《24小时太阳报》记者提问时说，“这意味着什么？波兰、匈牙利、葡萄牙、希腊已经这样做了，我不认为它们是欧洲的B级国家，那些说‘不’的人没有真正的欧洲主义愿景；甚至G7俱乐部这个概念也有点过时，不再代表世界真正的经济力量，因为它不包括中国和印度。”路透社称，孔特8日否认美国就此“惩罚”意大利的猜测，称“这是意大利的战略选择，且这种选择需要与传统合作伙伴协调。例如，我们一直与美国进行对话”。
意大利《晚邮报》3月9日刊文表示，意大利将从参与共建“一带一路”中获得重要回报，意大利的经济增长和社会稳定将从中受益，“希望我们不要错失‘一带一路’这辆快车带来的绝佳机会”。今日俄罗斯（RT）新闻网10日发文嘲讽说：一名美国国家安全官员警告意大利不要支持“一带一路”，“难道这是一个国家安全问题？”报道称，针对美国指责中国高科技企业华为和中兴为中国政府进行间谍活动，孔特8日表示，他没有计划对这两家中国公司进行限制，“华为和中兴已经在意大利以有利的方式运营多年”。
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