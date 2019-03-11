意总理：愿加入“一带一路” 不会限制华为中兴

“ 意大利愿意加入共建 ‘ 一带一路 ’ ，这将为意大利带来新的机遇 ”—— 据英国路透社 9 日报道，意大利总理孔特上周五晚在一个外交政策研讨会上做出如上表态，再次证实意大利有意在中国领导人本月到访时双方签署共建 “ 一带一路 ” 谅解备忘录。孔特同时透露，他计划于 4 月访问中国，参加第二届 “ 一带一路 ” 高峰论坛。

据路透社报道，孔特 8 日晚在一个研讨会上表示， “ 在所有必要的预想情况下，参与 ‘ 一带一路 ’ 将为意大利带来新的机遇。这并不代表我们第二天就会被强迫做什么，而是让我们参与这个倡议、展开对话 ” 。 “ 德国之声 ”9 日引述孔特在会上的话说，意中两国可能将签署的文件只是一份 “ 意向声明 ” ，意大利有望为热那亚、塔兰托的海港争取到中国投资。他还表示，对于欧盟而言，意中两国的这项合作也有望将欧洲的金融透明、法治、环境等高标准带入 “ 一带一路 ” 倡议中。

3 月以来，随着意大利官员透露意大利计划与中国在本月签署共建 “ 一带一路 ” 的谅解备忘录，各方舆论不断发酵。多家媒体指出，如果备忘录正式签署，意大利将成为 “ 七国集团 ” （ G7 ）中首个正式支持 “ 一带一路 ” 倡议的国家。之前欧洲国家加入共建 “ 一带一路 ” 多次引起西方媒体非议，但这次，则是美国官员毫不掩饰地口出恶言，试图阻止意大利支持 “ 一带一路 ” 。 9 日，美国国家安全委员会发言人马奎斯第二次就此表态，他在推特上发文称： “ 意大利是全球主要经济体，也是一个极佳的投资地点。意大利政府无需为中国无价值的基建计划赋予合法性。 ” 他之前接受英国《金融时报》采访时曾称 “ 参与 ‘ 一带一路 ’ 建设对意大利的国际形象不利 ” ，遭中方驳斥。





“ 老实说，我有点惊讶，我不明白为何会引发如此大的争议。 ” 意大利经济发展部副部长米歇尔 · 杰拉西近日接受意大利《 24 小时太阳报》记者提问时说， “ 这意味着什么？波兰、匈牙利、葡萄牙、希腊已经这样做了，我不认为它们是欧洲的 B 级国家，那些说 ‘ 不 ’ 的人没有真正的欧洲主义愿景；甚至 G7 俱乐部这个概念也有点过时，不再代表世界真正的经济力量，因为它不包括中国和印度。 ” 路透社称，孔特 8 日否认美国就此 “ 惩罚 ” 意大利的猜测，称 “ 这是意大利的战略选择，且这种选择需要与传统合作伙伴协调。例如，我们一直与美国进行对话 ” 。

意大利《晚邮报》

3

月

9

日刊文表示，意大利将从参与共建

“

一带一路

”

中获得重要回报，意大利的经济增长和社会稳定将从中受益，

“

希望我们不要错失

‘

一带一路

’

这辆快车带来的绝佳机会

”

。今日俄罗斯（

RT

）新闻网

10

日发文嘲讽说：一名美国国家安全官员警告意大利不要支持

“

一带一路

”

，

“

难道这是一个国家安全问题？

”

报道称，针对美国指责中国高科技企业华为和中兴为中国政府进行间谍活动，孔特

8

日表示，他没有计划对这两家中国公司进行限制，

“

华为和中兴已经在意大利以有利的方式运营多年

”

。

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