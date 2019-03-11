易纲：中美共识不竞争性贬值

中美贸易谈判涉及多项棘手议题，人民币滙率为焦点之一。人民银行行长易纲昨日在北京出席两会记者会，是他接替周小川任行长后首场“两会秀”。易纲证实，中美在刚结束的第七轮贸易磋商中，就滙率问题进行讨论，并在许多关键和重要问题上达成共识，包括：“应该遵守历次 G20 峰会的承诺，比如说不搞竞争性贬值、不将滙率用于竞争性目的。”





承认用万亿美元外储托价





易纲同时表明，中国持续开放市场，“在滙率形成机制的讨论中、和对中国未来市场方向和市场建设过程中，我们的共识会愈来愈多，信心会愈来愈足。”





有记者问到美国多次指摘中国操控滙率，易纲反驳时透露曾动用外滙储备稳定滙率，他称，人民币受到内外因素影响，过去 4 年确有贬值压力，但人行“千方百计保持滙率在合理均衡水准上的基本稳定”，过程中更令外滙储备减少近 1 万亿美元。他续说：“美国财政部的滙率评估报告，一年有两次，这么多次滙率评估报告，关于操纵滙率的标准和资料的讨论，我觉得可以回答你的问题（没有操控滙率）。”过去美国财政部的报告，从未把中国列为滙率操纵国。

在与美国谈判触及的滙率问题上，易纲透露，双方讨论了如何尊重对方货币当局的自主权，认同应该坚持市场决定的滙率制度原则，未来双方就外滙市场保持密切沟通，并按照国际货币基金组织（ IMF ）的资料透明度标准，承诺披露等重要问题，强调双方在许多关键和重要问题上达成共识。





滙率非货币政策优先考虑





对于内地为刺激经济而采取偏向宽松的货币政策，副作用或令滙率受压，两者可能出现矛盾，易纲坦言，过去考虑货币政策要以国内为主，滙率的考虑不占重要地位，货币政策如存款准备金率、利率应多高，都是以国内经济和发展趋势为主要考虑。他补充，人行要坚持市场供求为基础的滙率形成机制，已经基本退出对滙市的日常干预，并再次强调，“决不会把滙率用于竞争目的，也不会用来提高中国出口，或者进行贸易摩擦工具的考虑，这是我们承诺绝对不会这样做的。”





展望今年，内地继续经济改革及转型，加上中美贸易纷争，均左右未来经济，易纲对前景判断仍然审慎，并称，“中美经贸谈判取得了阶段性进展，美国联储局加息预期明显弱化，明确金融监管和地方政府债务管理的政策稳定了市场预期。”不过，他亦承认，全球经济形势依然错综复杂，有一定的下行压力，中国经济及金融风险挑战仍多。





早前已有传中美很快会达成贸易协议，只待两国元首本月底会晤时拍板。不过，上周五外电引述美国驻华大使布兰斯塔德（ Terry Branstad ）表示，虽然中美立场较之前更接近，但双方均不预期可在短期内达成协议，至今亦未定出两国领导人会面日期；有外电引述白宫消息称，如果中方未能交出具建设性的方案，美国总统特朗普会随时离开谈判桌。





香港银行界认为，人民币滙价短期内最受中美贸易谈判进展和美滙走势影响，东亚高级外滙市场策略师叶泽恒认为，如果两国元首愿意再会面，化解贸易纷争机会较大，人民币可望企稳，但因为年内累积升幅已有约 2% ，未来再大升机会不高。





ING

银行大中华经济师彭蔼娆指出，中方口径表明不会以贬值刺激出口，但如果美元偏强，人民币相对地会贬值，故不预期人行会刻意推高滙价。她续说，人民币现价已经反映不少利好因素，一旦两国有坏消息出现，更可能会掉头贬值，至约

6.8

水平会见支持。（明报）

Twitter

sgnypost





