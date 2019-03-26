苹果Apple TV五月面世 可付费看电影

苹果在2019年春季发布会上，宣布推出新的串流媒体服务，名为Apple TV Channels。同时推出名为Apple TV+的服务，提供自制以及与合作伙伴制作的视频内容。
消息公布后，苹果股价跌幅扩大，截至本港时间凌晨约2时23分，股价下滑1.9%，报187.42美元，较早前最低曾跌至盘中暂时低位187.19美元，跌幅达2.0%。苹果竞争对手Netflix股价表现反覆，但变动幅度不大，现时回落0.06%，报360.79美元，较早前一度温和回升。
苹果表示，用户可以透过Apple TV的单一应用程式付费观看视频，以租用或购买形式取得电影内容，有关频道将提供免费试用。
用户在Apple TV上，可以观看HBO、Showtime、Epix和Starz的节目，亦包括亚马逊Prime Video的内容。Apple TV应用程式将新增在苹果个人电脑上，以及在Sony、LG、Vizio电视、Roku和亚马逊的设备上。
Apple TV应用程式将于5月以软件更新形式推出，在超过100个国家应用。
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