苹果Apple TV五月面世 可付费看电影

苹果在 2019 年春季发布会上，宣布推出新的串流媒体服务，名为 Apple TV Channels 。同时推出名为 Apple TV+ 的服务，提供自制以及与合作伙伴制作的视频内容。





消息公布后，苹果股价跌幅扩大，截至本港时间凌晨约 2 时 23 分，股价下滑 1.9% ，报 187.42 美元，较早前最低曾跌至盘中暂时低位 187.19 美元，跌幅达 2.0% 。苹果竞争对手 Netflix 股价表现反覆，但变动幅度不大，现时回落 0.06% ，报 360.79 美元，较早前一度温和回升。





苹果表示，用户可以透过 Apple TV 的单一应用程式付费观看视频，以租用或购买形式取得电影内容，有关频道将提供免费试用。





用户在 Apple TV 上，可以观看 HBO 、 Showtime 、 Epix 和 Starz 的节目，亦包括亚马逊 Prime Video 的内容。 Apple TV 应用程式将新增在苹果个人电脑上，以及在 Sony 、 LG 、 Vizio 电视、 Roku 和亚马逊的设备上。





Apple TV 应用程式将于 5 月以软件更新形式推出，在超过 100 个国家应用。





著名导演史提芬史匹堡

(Steven Spielberg)

表示，他将为

Apple TV+

提供“

Amazing Stories

”内容，亦有其他影视制作人将提供“

The Morning Show

”和“

Little America

”等内容。（信报）

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