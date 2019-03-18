新西兰恐袭后控枪受关注 德媒：控枪需成国际规则

新西兰警方 17 日证实，克赖斯特彻奇市清真寺恐袭事件的遇难者人数升至 50 人，另有 50 人受伤。遇难者中既有 3 岁的儿童，也有 77 岁的老人。还没从 15 日的屠戮式枪击情景中缓过神的世界，紧接着又被澳大利亚籍枪手塔兰特的极端主义思想和冷血震惊。 28 岁的他在 16 日出庭时面露微笑，打出一个白人至上主义团体使用的手势。在恐袭前，塔兰特还向包括新西兰总理阿德恩在内的 70 多人寄出充满种族主义和反移民言论的所谓 “ 宣言 ” 。在被誉为 “ 世界最后一块净土 ” 的新西兰也遭到种族仇恨者血洗之后，极右翼主义抬头、白人至上主义卷土重来的反思在西方媒体上被激烈讨论。与此同时，控枪问题再成备受关注的议题，社交媒体为嫌犯极端言行提供传播平台则引起愤怒。 “17 分钟改变了新西兰 ” ，德国《世界报》评论说，世界开始反思，有些晚，但现在必须 “ 亡羊补牢 ” 。

根据新西兰警方的数据，该国去年发生 48 起凶杀案，创 40 年来新低。由于治安良好，新西兰警察通常不配带枪支。路透社称，这与该国高拥枪率、极易持有武器的现状 “ 严重不符 ” 。在克赖斯特彻奇恐袭惨案发生后，这种反差被暴露在聚光灯下。改革枪支管理法成为阿德恩在恐袭之后宣布的首个应对措施之一。 18 日，新西兰内阁将开会讨论此事。

CNN 评论说，尽管有枪支管理法，但新西兰的枪支登记制度被认为比除美国之外的大多数西方国家都宽松。据《环球时报》记者了解，嫌犯塔兰特使用的半自动步枪在新西兰可以合法买卖，而同样枪支在邻国澳大利亚属被禁之列。此外，新西兰对于弹匣的管制也很宽松，导致嫌犯可以通过改装半自动步枪配超大弹匣实施暴行。





英国《卫报》担心，新西兰反对控枪的游说团体势力非常大，联合执政的新西兰优先党和不少代表农业区的议员可能会阻挠阿德恩的控枪倡议。在 17 日下午的新闻发布会上，阿德恩被问及这个问题时坦言，现在只是提出改革方向，具体政策和立法都需要一定时间。据《新西兰先驱报》报道，虽然期待政府收紧枪支法，但在总理承诺加强管理后，新西兰民众出现 “ 恐慌性 ” 购买枪支。

上世纪 90 年代，澳大利亚曾发生一系列大规模枪击事件，其中 1996 年发生在塔斯马尼亚州阿瑟港的那次最为严重。那之后不到两周，澳大利亚就通过全面控枪法案。澳控枪专家阿尔珀斯 16 日对媒体说，现在可能就是新西兰的 “ 阿瑟港时刻 ” 。

“

新西兰在一次大规模枪击事件而不是

1981

次之后，就表示愿意控枪。

”

美国

VOX

新闻网对新西兰总理的果断决定表示赞赏。该报道比较称，自

2012

年

12

月的桑迪胡克小学枪击案至今，美国已发生

1981

起枪击事件。美国控枪活动家香农

·

瓦特说：

“

美国人应该得到更好对待，而不是让枪支游说者书写国家的枪支法。

”

德国新闻电视台

17

日评论称，严控枪支需要成为国际规则，个人拥枪最多的美国应该带头。

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