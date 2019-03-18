新西兰枪击案中男子用身体做盾 身中数弹救下儿子

新西兰南岛克赖斯特彻奇市两座清真寺 15 号发生严重枪击事件， 17 号伤亡人数已上升至 50 死 50 伤。在枪击发生时，一名勇敢的父亲扑向自己 2 岁的儿子，用身体作为人盾，挡下数发子弹，成功救下了儿子。





据英国《每日邮报》 17 号报道，事发当天，祖尔费尔曼 · 赛亚带着 2 岁的儿子阿伟罗伊在克赖斯特彻奇的林伍德伊斯兰中心做礼拜。突然，枪手布伦顿 · 塔兰特闯入，开始进行扫射。祖尔费尔曼见状立即奋不顾身地扑向自己的儿子，用身体拼命挡住他。





祖尔费尔曼身中数枪，但是他用自己的身体保护住了儿子足够长的时间，直到其他人把枪手赶走。枪击后现场拍摄的画面令人心碎，祖尔费尔曼躺在地上，儿子阿伟罗伊则趴着他身上，一边哭一边看着自己的父亲。





据报道，阿伟罗伊被弹片击中腿部和臀部，只是受到了轻伤。他的父亲祖尔费尔曼则被送往医院，接受紧急手术。祖尔费尔曼的妻子阿尔塔表示， “ 我丈夫用身体挡住了儿子，挡下了大部分子弹，他的伤比儿子复杂得多。 ” 幸运的是，经过抢救，祖尔费尔曼目前情况稳定。阿尔塔说， “ 他恢复得不错，当前他仍在重症监护室，接下来只要认为条件合适，他将会被转移到普通病房。 ”





据悉，祖尔费尔曼一家人两个月前刚从印度尼西亚来到新西兰。在林伍德伊斯兰中心，有

7

人被布伦顿

·

塔兰特枪杀。新西兰总理阿德恩在

17

号的新闻发布会上表示，

18

号将继续增加警力部署，值守重点区域包括所有清真寺、学校和幼儿园周边。此外，任何需要帮助的人都可拨打心理求助热线。

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