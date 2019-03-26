特朗普强压中国进行贸易改革 获得国内外广泛支持

美国总统特朗普在推行其 “ 美国优先 ” 贸易政策时悍然动用关税武器，曾激怒了许多人，其中不乏包括公司高管、盟国政府和美国国会两党议员。





但有一点获得了那些几乎在所有其他事情上都反对他的人的广泛支持 -- 采取措施迫使北京改变相关的贸易和补贴行为。外界普遍认为中国的这些行为扭曲了市场。





在美中为结束贸易战而开展的经贸磋商进入终局之际，政界人士、企业高管和外国外交官敦促特朗普及其团队不要松口，坚持要求中国进行有意义的结构性改革，以解决那些伤害美国和其他外国公司及工人的、中外经贸关系中根深蒂固的问题。





利尔 (Lear) 的间接税与海关事务副总裁戈登 (Steven Gardon) 说，特朗普的贸易战 “ 把妖怪从瓶子里放出来了 ” ，令人愈加期望贸易战将迫使中国改革外国企业和政府认为不公平的那些政策。利尔是一家汽车座椅和电气系统供应商，在 39 个国家设有工厂，包括美国和中国。





“ 现在所有这些问题都摆了出来，要求解决这些问题的国内政治呼声大为增强，我认为你不能退缩， ” 戈登本月在乔治城法学院的一个论坛上说。 “ 现在存在政治压力，长期来看问题必须得到解决。 ”





戈登的评论反映出美国企业和跨国企业对中国经贸政策的看法普遍发生转变，即使这不是特朗普的策略，也与他的目标一致。





特朗普的贸易团队称，目前谈判处于最后阶段，可能与中国达成数十年来最大规模的经济政策协议。美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦本周前往中国，试图加快推进与中国国务院副总理刘鹤的谈判。刘鹤也将于 4 月初前往华盛顿，进行新一轮谈判。





已持续八个月的中美贸易战打乱了两国间数以十亿美元计的商品流动，能否达成双方都可以接受的协议不得而知。





外界认为中国国家主席习近平不愿迫于美国压力进行经济改革。而特朗普则表示，即使协议达成，他也可能在 “ 相当长一段时间内 ” 保留对中国商品的关税措施。





习近平可能认为，承受特朗普的贸易关税要比改变中国的经济发展模式更容易一些。





中国已愿意向美国采购大宗产品以协助降低创纪录的贸易逆差，作为协议的一部分。特朗普团队曾表示，在大约六年的时间内，这些采购的价值将超过 1 万亿美元。





尽管中国大量采购对特朗普政府来说或许很诱人，但对于解决美国企业所说的中国结构性问题却毫无作为。这些在中国竞逐市场或与中国公司竞争的美国企业认为，中国的体制对它们不利。





中国美国商会在 2 月底公布的调查显示，大多数的会员支持增加或维持对中国商品的关税，是去年希望美国政府加大力度施压北京创造公平竞争环境的受访者的近两倍。





莱特希泽在 2 月底对议员表示，华裔美国商界人士尤其敦促他在谈判中要 “ 坚持强硬 ” ，不要 “ 光卖大豆 ” 。





** 坚持到底 **





当特朗普为了达成贸易协议将原定提高关税的最后期限 3 月 1 日推迟之后，外界担心他或许被大额采购订单动摇，让长期存在的结构性问题留待以后解决。





自那以后，游说人士、企业高管、外交人士以及美国两党议员不断敦促特朗普在对中国结构性改革的要求上坚持到底。





德克萨斯州共和党众议员 Kevin Brady 最近也加入进来。 Brady 是最支持贸易的共和党人士之一，也是特朗普关税政策的批评者。





“ 虽然我们希望中国购买更多美国商品 ... 对美国而言更重要的是，让中国有责任在知识产权、补贴、产能过剩和其他扭曲全球经济的结构性问题上达到较高的国际标准， ”Brady 在美国众议院筹款委员会的听证会上说。





美国参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 上周在参议院敦促特朗普不要 “ 让步 ” ，不要主要基于中国采购美国大豆和其他商品就与中国达成贸易协议。





** 默默支持特朗普 **





作为美国传统盟友的欧盟国家仍在为特朗普去年针对进口钢铝产品加征关税感到气愤。欧盟也担心特朗普将对进口汽车征收关税。不过欧盟同样对中国的技术转让政策和市场准入限制感到沮丧。





“ 我们每天都能接到企业的抱怨， ” 一名欧洲官员在北京对路透表示，称尽管中国政府再三承诺将放松对外国企业的约束，但什么都没有改变。





欧盟贸易执委玛姆斯托姆对中方行为的评价，听起来就像是出自美国贸易代表办公室。她指责中国滥用全球贸易规则。





她本月在华盛顿发表演讲时称，中国 “ 模糊了政府和民间行业的界限。政府的影响过大 ... 企业的知识产权被窃取。直接或间接的政府补贴十分普遍。在中国和其他国家都能感受到这些政策的冲击。 ”





玛姆斯托姆称，尽管美国与欧盟 “ 的结论一样 ” ，但采取的策略不同。她主张应更加依靠多边方式，比如欧盟与美日合作，通过改革世界贸易组织 (WTO) 规则来解决问题。





一些人担心，如果中美达成协议，中国增加购买数以十亿美元计的美国产品，以缩减美国对华贸易逆差，可能不利欧洲。





“ 如果中国从美国购买更多产品，则必然减少购买欧洲产品， ” 第二位驻北京的欧洲官员表示，并称这对欧洲大型跨国公司的影响可能尤为严重。





但欧洲外交人士和官员承认勉强支持特朗普的目标，即便反感其生硬的策略。许多人暗中支持他能取得成功。





“ 我们反对单边措施，但没人为中国感到遗憾。就具体内容而言，我们认为他很有道理， ” 布鲁塞尔一位要求匿名的欧盟外交官称， “ 北京方面必须明白，如果不进行改革，该机制就会停止运转。 ”





特朗普政府官员们坚称他已看透这点，正在坚持要求对美中关系作出 “ 结构性改变 ” ，同时还要建立一个保证中国履行承诺的执行机制。





白宫贸易顾问 Clete Willems 在乔治城法学院的论坛上表示，特朗普决心解决中美贸易关系问题。多年来，特朗普对中美贸易关系一直不满，早在他竞选总统之前就是如此。





“

认为他会突然接受一笔糟糕交易的想法是完全不准确的。总统对于糟糕的交易会拂袖而去，

”Willems

称。

Willems

周五宣布，由于家庭原因，他将从白宫离职。

(

路透社

)

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