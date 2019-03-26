香港与澳洲签订自贸协定远超世贸组织承诺 增强制度信心

香港商务及经济发展局局长邱腾华周二称，政府与澳洲签订的两份协定 -- 《自由贸易协定》和《投资协定》涵盖范围全面，双方作出的承诺远超各自在世界贸易组织（ WTO ）所作的承诺，并将大大增强对以规则为本的贸易制度的信心。





香港与澳洲于 2017 年 5 月就两份协定展开谈判，至 2018 年 11 月完成，邱腾华和澳洲贸易、旅游和投资部长伯明翰今日在澳洲悉尼签订两份协定。两份协定将在香港与澳洲完成各自的内部程序后生效。





香港政府形容，两份协定涵盖范围全面，包括货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、政府采购、竞争事宜及其他相关范畴，是一份高质素和现代化的自贸协定，为香港商家及投资者提供法律保障和更优惠的条件进入澳洲市场，并同时创造更多商机，加强两地在贸易和投资上的往来。





“ 双方作出的承诺远超各自在世界贸易组织所作的承诺，令双方的货物、服务和投资可以以更优惠的条件进入对方的市场。 ” 邱腾华表示， “ 在现今全球经贸环境不明朗的情况下，这两份双边协定提供高透明度和可预测性的贸易和投资条件，大大增强对以规则为本的贸易制度的信心。 ”





他并指出，澳洲在《自贸协定》下对约 140 个服务行业作出具体承诺，让香港的服务提供者享有市场准入，及在类似的情况下，其所获待遇不会逊于当地的服务提供者。澳洲亦承诺开放其全方位的仲裁、调停和调解服务及若干铁路运输服务，除向新西兰外，澳洲从未向其他自贸协定伙伴作此等服务承诺。





《自贸协定》生效后，香港原产货物可即时透过简易的申请程序，完全以零关税进入澳洲市场，这是澳洲给予其自贸协定伙伴的最佳关税待遇。





投资方面，在《自贸协定》下，香港投资者可享有更优惠的市场准入，因为需要接受审查的投资金额将有所提高。两地投资者亦将受惠于新《投资协定》下有关投资待遇和保障的现代化条文。新协定将取代香港与澳洲于 1993 年签订的协定。





《自贸协定》的其他优惠措施包括更便利的商务旅游安排，以及便利双方参与彼此政府采购市场、有效保护知识产权和促进竞争的条文。





澳洲是香港 2017 年第七大服务贸易伙伴，双方服务贸易总额达 440 亿港元；亦是香港 2018 年第二十大货物贸易伙伴，货物贸易总额约为 540 亿港元。





投资方面，截至

2017

年年底，澳洲为香港的第八大向外直接投资目的地，投资存量达

1,340

亿港元；澳洲亦为香港的第十七大外来直接投资来源地，投资存量达

330

亿港元。（路透社）

Twitter

sgnypost





