中国在线零售商今年第二次大幅调降苹果iPhone价格

多家中国在线零售商已经开始提供今年第二次的iPhone购机折价；目前苹果(AAPL.O)正苦于应对其在全球最大的智能手机市场--中国的销售不断放缓。
一些电子产品商店本周公布了iPhone设备的减价活动，之前才刚在1月进行大规模折扣；不久前苹果宣布中国销售下滑。
零售商苏宁易购(002024.SZ)表示，iPhone XS价格将比官方零售价下调高达1,000元人民币(148.95美元)。1月时，苏宁与其他零售商一起降低了其他iPhone型号的价格，但当时iPhone XS价格并未调降。
以低价贩售闻名的电商拼多多(PDD.O)也已经表示，将以6,999元人民币的价格贩售内存64GB的iPhone XS，比官方零售价降了超过1,000元人民币。
网络零售巨擘京东(JD.O)称，将给iPhone XS和iPhone XS Max等一系列苹果产品打折，其中iPhone XS Max的售价折扣高达1,700元人民币。京东与苏宁一样，在1月第一轮大幅折扣活动中，最初并不给iPhone XS售价打折。
苹果、京东和拼多多没有回复置评请求，无法联系上苏宁置评。(路透社)
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