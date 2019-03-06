法国首次启用声音传感器 维护街头治安

法国卢瓦尔省的圣艾蒂安（Saint-Étienne）将在治安复杂的街区，安装50只声音传感器，借助这些传声系统向市政警察报告可疑声音，这在法国尚属首次。
据《巴黎人报》报道，为了确保塔朗泰斯-波布朗-库里奥街区7000户居民的安全，圣艾蒂安市政当局决定尝试声音监听系统，这是迄今为止在法国尚未有过的治安举措，该措施将试行六个月。
具体来说，当地将在该街区安装50只声音传感器，作为监控录像系统的补充。这种传感器只比两欧元硬币略大，安装在比较高的位置，以便更好地追踪声音。“一声尖叫，一起事故，一场袭击，这些智能传声器可以分辨异常的声音，但该系统不允许录下对话，甚至不会听到对话，其作用只是发出警报。”市政当局解释说。据圣艾蒂安市信息和数字系统主管塞巴斯蒂安·瓦拉介绍，声音传感器发出的警报将通过一个数字平台传达给市政警察的监督中心。
圣艾蒂安市议员让-皮埃尔·伯杰和让-诺埃尔·科纳特也表示，市民们可以放心，这些监听设备不会用于监控居民，他们的目标是建立一个真正的“智能城市”，通过发展各种创新系统让市民生活得更加安全舒适，包括安装智能电表和各种应用程序，保障街头安全是智能计划的一部分。
据悉，法国资讯保护委员会（Cnil）已批准这项监听系统，试行期从3月初开始。
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