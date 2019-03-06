印度航空出新规：机上广播每句都得加“印度万岁”

“ 在每一次空中广播后，轻微停顿，然后充满激情地说出 “ 印度万岁 ’” ，以上为印度航空公司 (Air India) 近期出台的 “ 爱国新规 ” 。





据英国广播公司报道，印度最大企业联合体 RPG 集团总裁哈什 · 戈恩卡 5 日在推特上 “ 晒 ” 出了这则来自印度航空公司行政总监阿米塔布 · 辛格发布的公告，并说 “ 现在，有了这个新举措，我相信印度航空很快就能盈利了。印度万岁 !”





在戈恩卡公布的这则公告中，阿米塔布 · 辛格称，这一新规是 “ 出于最近事件的影响 ” 。 BBC 称，印度航空这一新规出台正值印巴近期多次爆发冲同，印度国内民族情绪高涨的时期。

很快，印度航空这一新规在社交媒体上吸引了大量眼球，网友们当然没有错过这次调侃、吐槽印度航空的机会。

网友们在推特上竞相模仿新规出台后飞机上的场景。

场景一：

“ 女士们先生们，请系好安全带。 ( 停顿 ) 印度万岁 !

女士们先生们，目前我们的飞行高度为 4000 英尺，舱外温度为零下 40 度。 ( 停顿 ) 印度万岁 !“ ↓





场景二：

“ 你们的航班将被推迟 xxx 分钟，印度万岁 !

你们的航班已被无故取消，印度万岁 !

你们不会因航班取消而获得任何补贴，印度万岁 !

我们根本不在乎你们的投诉，印度万岁 !” ↓





场景三：

“ 女士们先生们，我们现在正在经过颠簸气流，请系好安全带，印度万岁 !

现在请勿使用卫生间，印度万岁 !

乘务员进行着陆准备，印度万岁 !

我们对本次航班起飞延误深感抱歉，印度万岁 !” ↓





印度航空公司是印度的国家航空公司，也是目前印度最大国际和第三大国内航空运营公司。据报道，该公司自 2007 年来一直没有盈利，债务严重。近期，印度政府欲出售其股权以减轻债务，但却无人问津。

所以，印度航空此番

“

爱国营销

”

究竟能对其所处的困境起到多大缓解作用

?

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