印度航空出新规：机上广播每句都得加“印度万岁”

“在每一次空中广播后，轻微停顿，然后充满激情地说出“印度万岁’”，以上为印度航空公司(Air India)近期出台的“爱国新规”。
据英国广播公司报道，印度最大企业联合体RPG集团总裁哈什·戈恩卡5日在推特上“晒”出了这则来自印度航空公司行政总监阿米塔布·辛格发布的公告，并说“现在，有了这个新举措，我相信印度航空很快就能盈利了。印度万岁!”
在戈恩卡公布的这则公告中，阿米塔布·辛格称，这一新规是“出于最近事件的影响”。BBC称，印度航空这一新规出台正值印巴近期多次爆发冲同，印度国内民族情绪高涨的时期。
很快，印度航空这一新规在社交媒体上吸引了大量眼球，网友们当然没有错过这次调侃、吐槽印度航空的机会。
网友们在推特上竞相模仿新规出台后飞机上的场景。
场景一：
“女士们先生们，请系好安全带。(停顿)印度万岁!
女士们先生们，目前我们的飞行高度为4000英尺，舱外温度为零下40度。(停顿)印度万岁!“↓
场景二：
“你们的航班将被推迟xxx分钟，印度万岁!
你们的航班已被无故取消，印度万岁!
你们不会因航班取消而获得任何补贴，印度万岁!
我们根本不在乎你们的投诉，印度万岁!”↓
场景三：
“女士们先生们，我们现在正在经过颠簸气流，请系好安全带，印度万岁!
现在请勿使用卫生间，印度万岁!
乘务员进行着陆准备，印度万岁!
我们对本次航班起飞延误深感抱歉，印度万岁!”↓
印度航空公司是印度的国家航空公司，也是目前印度最大国际和第三大国内航空运营公司。据报道，该公司自2007年来一直没有盈利，债务严重。近期，印度政府欲出售其股权以减轻债务，但却无人问津。
所以，印度航空此番“爱国营销”究竟能对其所处的困境起到多大缓解作用?
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost