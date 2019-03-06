    • 2019年3月6日

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    印度航空出新规：机上广播每句都得加“印度万岁”

    星期三, 三月 06, 2019 ,

    在每一次空中广播后，轻微停顿，然后充满激情地说出印度万岁’”，以上为印度航空公司(Air India)近期出台的爱国新规

    据英国广播公司报道，印度最大企业联合体RPG集团总裁哈什·戈恩卡5日在推特上出了这则来自印度航空公司行政总监阿米塔布·辛格发布的公告，并说现在，有了这个新举措，我相信印度航空很快就能盈利了。印度万岁!”

    在戈恩卡公布的这则公告中，阿米塔布·辛格称，这一新规是出于最近事件的影响BBC称，印度航空这一新规出台正值印巴近期多次爆发冲同，印度国内民族情绪高涨的时期。
    　　
    很快，印度航空这一新规在社交媒体上吸引了大量眼球，网友们当然没有错过这次调侃、吐槽印度航空的机会。
    　　
    网友们在推特上竞相模仿新规出台后飞机上的场景。
    　　
    场景一：
    　　
    女士们先生们，请系好安全带。(停顿)印度万岁!
    　　
    女士们先生们，目前我们的飞行高度为4000英尺，舱外温度为零下40度。(停顿)印度万岁!“

    场景二：
    　　
    你们的航班将被推迟xxx分钟，印度万岁!
    　　
    你们的航班已被无故取消，印度万岁!
    　　
    你们不会因航班取消而获得任何补贴，印度万岁!
    　　
    我们根本不在乎你们的投诉，印度万岁!”

    场景三：
    　　
    女士们先生们，我们现在正在经过颠簸气流，请系好安全带，印度万岁!
    　　
    现在请勿使用卫生间，印度万岁!
    　　
    乘务员进行着陆准备，印度万岁!
    　　
    我们对本次航班起飞延误深感抱歉，印度万岁!”

    印度航空公司是印度的国家航空公司，也是目前印度最大国际和第三大国内航空运营公司。据报道，该公司自2007年来一直没有盈利，债务严重。近期，印度政府欲出售其股权以减轻债务，但却无人问津。
    　　
    所以，印度航空此番爱国营销究竟能对其所处的困境起到多大缓解作用?

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