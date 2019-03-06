人类历史首次 NASA将派全女性宇航员队伍太空漫步

当地时间 3 月 5 日，美国社交媒体推特上爆出美国国家航空航天局（ NASA ）将于 3 月 29 日派遣由两名女性宇航员组成的队伍前往国际空间站进行太空漫步。随后 NASA 新闻发言人证实了这一消息。这将是人类历史上第一次由全女性宇航员进行的太空漫步。





该消息最先由 The Hill 在推特上爆出，不久包括 Axios 、 Aerospace industries 等新闻媒体跟进，表示 “3 月 29 日，这两名女性宇航员将在太空上迈出历史上无与伦比的一步 ” 。

参加这次太空漫步的两名宇航员分别是 Anne McClain 和 Christina Koch ，两人于 2013 年成为 NASA 宇航员。即将进行的太空漫步将是 McClain 第一次进入太空，也是 Koch 第一次在太空中进行漫步。





宇航员 Christina Koch 随后也在推特上证实了这一消息，但表示不知道太空漫步需要持续多长时间，但透露大约会在 5 到 8 小时之间。





这并不是女性宇航员第一次进行太空漫步。 1984 年 7 月，宇航员 Svetlana Savitskaya 成为第一位在太空中漫步的女性。自 1998 年起，人类总共在空间站进行了 213 次太空漫步，其中 160 次发生在美国的太空舱内， 53 次在俄罗斯的太空舱里。

此消息在推特上引发了激烈讨论，网友引用美国第一位进入太空的非裔女性 Mae Jemison 博士的话来表达激动的心情。她曾说道， “ 千万不要因为别人有限的想象力来限制你自己 ” 。

还有网友各种

p

图来庆祝

“

女性历史月

”

，直呼

“

向对

NASA

的书呆子们说：太空里没有玻璃天花板

”

，

“

期待看这一次没有

‘

男人

’

的太空漫步了

”

。

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