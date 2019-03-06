人类历史首次 NASA将派全女性宇航员队伍太空漫步

当地时间3月5日，美国社交媒体推特上爆出美国国家航空航天局（NASA）将于3月29日派遣由两名女性宇航员组成的队伍前往国际空间站进行太空漫步。随后NASA新闻发言人证实了这一消息。这将是人类历史上第一次由全女性宇航员进行的太空漫步。
该消息最先由The Hill在推特上爆出，不久包括Axios、Aerospace industries等新闻媒体跟进，表示“3月29日，这两名女性宇航员将在太空上迈出历史上无与伦比的一步”。
参加这次太空漫步的两名宇航员分别是Anne McClain和Christina Koch，两人于2013年成为NASA宇航员。即将进行的太空漫步将是McClain第一次进入太空，也是Koch第一次在太空中进行漫步。
宇航员Christina Koch随后也在推特上证实了这一消息，但表示不知道太空漫步需要持续多长时间，但透露大约会在5到8小时之间。
这并不是女性宇航员第一次进行太空漫步。1984年7月，宇航员Svetlana Savitskaya成为第一位在太空中漫步的女性。自1998年起，人类总共在空间站进行了213次太空漫步，其中160次发生在美国的太空舱内，53次在俄罗斯的太空舱里。
此消息在推特上引发了激烈讨论，网友引用美国第一位进入太空的非裔女性Mae Jemison博士的话来表达激动的心情。她曾说道，“千万不要因为别人有限的想象力来限制你自己”。
还有网友各种p图来庆祝“女性历史月”，直呼“向对NASA的书呆子们说：太空里没有玻璃天花板”，“期待看这一次没有‘男人’的太空漫步了”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost