美参议院调查报告建议改变 否则关闭在美孔子学院

美国国会参议院调查人员 2 月 27 日星期三发布报告表示，中国在美国学校设立的孔子学院，成为北京严格控制的宣传机构，应当改变，或者关闭。而司法部应当决定是否孔子学院或其雇员需要登记为外国代理人。





参议院常设调查小组过去 8 个月对孔子学院展开调查。参议院的新报告表示，中国政府向孔子学院提供了超过 1 亿 5 千 8 百万美元，并控制在美国的孔子学院的所有方面，包括预算、人员和课程，还可以否决任何项目或者演讲者。





美国联邦调查局曾表示在 “ 警惕地观察 ” 孔子学院。而国务院也称孔子学院是中国 “ 最强大的软实力平台 ” 。





孔子学院 2004 年创立，旨在在全球的学校和大学中推广中国的语言和文化。但是，这些学院一直被批评是在推销中共的观点，尤其是在美国。孔子学院和中国政府都否认这些说法。





参议院调查人员表示，没有发现证据显示孔子学院人员从事间谍或其他需要向执法部门报告行为。但是，发现许多孔子学院人员的签证种类是错的，而百分之 70 每年得到中国政府至少 25 万美元的美国大学，没有按照教育部的规定报告。





报告提出建议，包括要求美国学校在网上公布与外国政府的合约，确保招聘符合美国大学，而不是北京的规定，国务院审查所有签证，并要求中国对美国同等待遇。





该常设调查小组的共和党主席波特曼参议院在一个声明中说， “ 在孔子学院的操作缺乏全面透明，美国文化推广努力在中国的美国校园内无法获得对等待遇的情况下，孔子学院不应当在美国继续 ” 。





调查人员表示，他们在考虑通过法案确保孔子学院遵守这些建议。该常设调查小组星期四将就中国对美国教育的影响举行听证会。





此外，美国政府问责办公室 (GAO) 周三也发布了一份有关中国政府资助的美国大学孔子学院的新报告。 该报告在采访了美国 10 所孔子学院的官员的基础上，公布了一些学校官员和研究人员对中国对孔子学院的影响表达的严重关切。





在北京，中国外交部发言人陆慷表示，这些指控毫无根据，对孔子学院的

“

政治化

”

显示典型的冷战思维及缺乏自信。（美国之音）

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