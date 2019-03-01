美贸易代表:中国只是买买买并不足以达成协议

美国贸易代表莱特希泽周三在国会众议院作证时说，只凭中国答应购买更多的美国产品，并不足以达成美中协议，协议必须包括 “ 重大的结构性改变 ” ，而且必须是可执行的。这位美国最高贸易官员对议员们说，双方的谈判取得了 “ 真正的进展 ” ，但仍有很多工作要做。





莱特希泽大使星期三在众议院筹款委员会就特朗普对华贸易政策作证时说，美中之间的问题 “ 非常严重，不是靠保证增加采购就能解决的。 ” 他对委员会成员说： “ 本届行政当局正在推动重大的结构性变化，以创造更公平的竞争环境，特别是在知识产权和技术转让问题上。 ”

他说： “ 我们可以跟世界上的任何人竞争，但是我们必须有规则、得到执行的规则，以确保市场结果，而不是由国家资本主义和技术盗窃来决定赢家。 ”





莱特希泽对议员们说： “ 总统想要的协议是这样的，首先，要有可执行性，要能改变他们在强迫性技术转让、知识产权、大型产业政策补贴，以及各种各样具体的，四处蔓延的行为模式和做法。 ”





他说，过去几个月，美中双方就关键的结构性问题进行了 “ 非常紧张、极为严肃，而且非常具体的贸易谈判 " 。





他说： “ 我们正在取得真正的进展。如果我们能够完成这项努力， --- 我再次要强调 ‘ 如果 ’ ，能够就所有悬而未决的重要的执行问题以及其它关注达成满意的解决方案，我们也许能够达成一项协议，帮助我们在与中国的经济关系方面渡过难关。 ”





但是莱特希泽对议员们强调，他不会笨到想通过一次谈判就解决中国的所有行为。他说， “ 让我把话说明，在达成协议之前，而且更重要的是，在达成协议之后， ---‘ 如果 ’ 达成协议的话，都仍然有很多工作要做。 ”





谈到与中国谈判的方式，莱特希泽说，他得悉中国政府内有改革派，他们有改变的意愿，因此寄望与他们进行合作。他说，如果情况属实，那么他希望能够将具体问题落实到具体文字，并具有可执行性和清晰的执行过程。





特朗普总统周日表示，他将把原定 3 月 1 日的截止日期延后。去年 12 月 1 日，特朗普和习近平在布宜诺斯艾利斯的峰会上同意在接下来的 90 天时间里就贸易争端进行谈判，并将提高关税的期限从 1 月 1 日推到 3 月 1 日。特朗普政府曾表示，如果在截止期前双方没有形成一个协议，美方将针对 2 千亿美元进口自中国货物的关税从现有的 10% 升高到 25% 。





中国已表示愿意增加采购美国农业和能源产品，将其做为新贸易协议的一部分。





特朗普缓和强硬姿态以及中国提出大手笔购买的计划引发一些人士的关注。包括国会两党议员在内的许多人担心，总统急于达成协议，或中国靠同意大手笔购买美国产品而换取协议，将无法达到敦促中国改变其结构性的问题。（美国之音）

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