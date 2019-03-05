对于中国来说 直面关税比屈从美国压力更容易

许多贸易专家认为，为了稳定双方关系，中国将承认在与美国达成的任何贸易协议中所做的让步，但即使面临持续的关税威胁，中国也不会屈服于要求其改变经济模式的要求。





美国总统特朗普警告称，如果与中国的贸易协议不够好，他可能放弃，即使他的经济顾问宣扬在与中国达成贸易协议方面取得 “ 极好 ” 进展。





北京也存在这种乐观情绪，但却是另外一种角度。美国推迟暂停对中国商品加征关税的 3 月 1 日 “ 硬 ” 期限，令北京方面更加认为，随着 2020 年总统大选越来越近以及强劲的美国经济显露走疲的初步迹象，特朗普采取强硬措施的兴致已经减弱。





中国在任何协议中做出的让步，都可能达不到美国的要求，后者要求这个世界第二大经济体的运行模式进行深入改革。





中国专家认为，彻底改变实行了数十年的国家计划模式，不会在一夜之间完成。





专家们还称，中国国家主席习近平还要面对国内的政治现实。中国国内认为，与其向特朗普屈服，不如先着眼于应对持续的贸易紧张局势可能已给中国经济带来的短期影响。





一位中国官员对路透表示，中国的国内改革是一个长期进程。





“ 如果美国基于自身的利益而进行全面限制或者施压，中国将不会接受， ” 该官员说。





对外经济贸易大学中国 WTO 研究院院长屠新泉说，习近平可能难以同意美方提出的调整国有企业角色以及其他核心工业政策的要求。





习近平可能甚至准备向特朗普做出 “ 可见的、具有政治影响力的承诺 ” ，例如购买更多美国商品以及改善知识产权保护。





美国长期以来一直抱怨中国通过强制转让和直接窃取，有计划地获取美国企业的知识产权。华府一些强硬派人士认为，既然中国现在已拥有自己的创新公司，那么改善版权商标权执法就成了务实和自利的举动。





外界认为，中国明确打击强制技术转让，或实质上约束国企对经济的影响的可能性并不高。中国官方向来否认有强制技术转让这种行为。





“ 中国模式的核心特征就是 -- 把这些问题留给未来。 ” 屠新泉表示。





**‘ 海湖庄园协定 ’ ？ **





消息人士表示双方正在接近达成协议，可能取消一些关税，并就中国经济模式的结构性议题达成一致；但确保中国贯彻政策承诺的执行机制细节则仍未确定。





尽管尚未宣布计划，但贸易界普遍臆测，习近平可能在 3 月底前往特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园，敲定最后协议。





担心特朗普可能急于接受中国脆弱承诺的一些美国外交界与工商界人士，数周来把可能达成的协议戏称为 “ 海湖庄园协定 ”(Mar-a-Lago Accord) 。





中国之所以愿意做出一些较小的承诺，是想稳定中美关系并防止贸易纠纷扩大。随着美国向盟友施压，要求他们放弃与华为等中国科技巨头的合作，中美贸易冲突变得更加突出。





“ 我们担心冲突将会扩展到其它领域，甚至影响中国与西方的关系。因此，我们想加以控制。也许不能解决所有问题，但要控制和平息冲突， ” 屠新泉表示。





据中国贸易专家，中国希望，通过承诺购买更多美国商品，以及承诺改善向世界贸易组织 (WTO) 报告补贴行动、加强保护知识产权，可以促成一项临时协议。





特朗普推迟了暂不加征关税的期限，原计划是 3 月 1 日把大约 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 提高到 25% 。





美国贸易代表莱特希泽暗示，关税仍将作为一个重要工具，促使中国解决美国在该国产业政策方面的担忧，他上周在国会听证会上发表的书面证词称，同中国的贸易问题过于严重，无法仅靠承诺增加购买来解决。





中国国际经济交流中心研究员张焕波表示，中国不会同意取消补贴，但会调整扭曲市场的补贴以使其符合 WTO 的规定。





政治分析师们认为，习近平本质上笃信执政党和国家在经济中的强大作用，他不愿、也不能迅速取消实行了几十年的国家计划体制。





不过他还是有一定的空间，给予美国更多的服务业和农产品市场准入。





人民大学美国研究中心主任时殷弘认为，超出了这类开放，中国就必须注意自己的基本尊严和权威。如果中国对美国作出太大让步，可能造成国内经济混乱，这又如何对党和人民交待呢？

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路透社

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