MSCI明晟将把中国A股在全球指标的权重提高至20%

全球指数提供商 MSCI 明晟周四表示，今年晚些时候将把中国 A 股在其全球指标指数中的纳入因子提高至现在的四倍。此举可能吸引超过 800 亿美元的新外资流入中国。





MSCI 明晟还宣布，将于 2019 年 11 月把中国 A 股中型股纳入其新兴市场指数，这将增加其指数中的中国个股数量。





MSCI 明晟在其网站上发布的公告中表示，将在 2019 年 5 月和 8 月分两步走，把中国大型股在其指数中的纳入因子从目前的 5% 提高至 20% 。调整后，中国股票在 MSCI 明晟新兴市场指数中的权重将从目前的大约 0.7% 升至 3.3% 。





MSCI 明晟的上述公告可能给中国股市添柴加火。今年迄今，中国股市已涨逾 20% ，部分因为投资者寄望中国与美国很快就能达成协议解决贸易争端。





富时罗素 (FTSE Russell) 和标普道琼斯指数 (S&P Dow Jones Indices) 等其他指数发布方也将于今年开始，把人民币计价的中国股票纳入各自的全球指标。中国政府正加大力度让国内资本市场融入全球金融体系。





中国证监会副主席方星海预测，今年外资进入中国股市规模将倍增至 6,000 亿元人民币 (897.6 亿美元 ) 左右。





MSCI 明晟表示，将于 11 月开始把中国 A 股中型股纳入 MSCI 明晟指数，纳入因子为 20% 。这其中也包括符合条件的中国创业板股票。





纳入完成后， MSCI 明晟新兴市场指数将包含中国 A 股的 253 只大型股和 168 只中型股，模拟权重共计为 3.3% 。





(Krane Funds Advisors) 掌管着金瑞博时 MSCI 中国 A 股上市交易基金 (ETF)( KBA.P Brendan Ahern 称， “ 我激动得几乎要哭了。我们就是基于此事的预期打造了这只 ETF 。我们预期会有这次纳入行动，因此成立了一只 ETF ，让投资者可以占据先机。 ” 金瑞基金掌管着金瑞博时中国股上市交易基金，该公司首席投资官称，我激动得几乎要哭了。我们就是基于此事的预期打造了这只。我们预期会有这次纳入行动，因此成立了一只，让投资者可以占据先机。





该

ETF

今年以来累计上涨了

24.6%

。

(

路透社

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