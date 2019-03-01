MSCI明晟将把中国A股在全球指标的权重提高至20%

全球指数提供商MSCI明晟周四表示，今年晚些时候将把中国A股在其全球指标指数中的纳入因子提高至现在的四倍。此举可能吸引超过800亿美元的新外资流入中国。
MSCI明晟还宣布，将于2019年11月把中国A股中型股纳入其新兴市场指数，这将增加其指数中的中国个股数量。
MSCI明晟在其网站上发布的公告中表示，将在2019年5月和8月分两步走，把中国大型股在其指数中的纳入因子从目前的5%提高至20%。调整后，中国股票在MSCI明晟新兴市场指数中的权重将从目前的大约0.7%升至3.3%。
MSCI明晟的上述公告可能给中国股市添柴加火。今年迄今，中国股市已涨逾20%，部分因为投资者寄望中国与美国很快就能达成协议解决贸易争端。
富时罗素(FTSE Russell)和标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)等其他指数发布方也将于今年开始，把人民币计价的中国股票纳入各自的全球指标。中国政府正加大力度让国内资本市场融入全球金融体系。
中国证监会副主席方星海预测，今年外资进入中国股市规模将倍增至6,000亿元人民币(897.6亿美元)左右。
MSCI明晟表示，将于11月开始把中国A股中型股纳入MSCI明晟指数，纳入因子为20%。这其中也包括符合条件的中国创业板股票。
纳入完成后，MSCI明晟新兴市场指数将包含中国A股的253只大型股和168只中型股，模拟权重共计为3.3%。
金瑞基金(Krane Funds Advisors)掌管着金瑞博时MSCI中国A股上市交易基金(ETF)(KBA.P)，该公司首席投资官Brendan Ahern称，“我激动得几乎要哭了。我们就是基于此事的预期打造了这只ETF。我们预期会有这次纳入行动，因此成立了一只ETF，让投资者可以占据先机。”
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