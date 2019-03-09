马来西亚首相：若被逼选边站 我选中国而不是美国

“如果被逼选边站，我会选择富裕的中国，而不是不可预测的美国”——香港《南华早报》8日发表对马来西亚首相马哈迪的专访，谈及中马关系、债务陷阱、华为等多个话题。
马哈迪说，马来西亚与中国强大的关系在历史上或涉及具体问题时，从来都不是“静态的”。他表示，全球必须找到与中国的合作方式，而不是让对中国的担忧笼罩政府决策。“中国贫穷时，我们害怕中国。中国富裕了，我们还是害怕中国。”马哈迪说，“我们应该找到和中国打交道的方式。”
“我们总是说，我们同中国做邻居有2000年了，但他们从未试图征服我们。欧洲人1509年来到东南亚，两年就占领了马来西亚。”马哈迪说。《南华早报》称，虽然西方现在对中国各领域的怀疑不断加深，但马哈迪说，他执政10个月的政府将在对华外交上做出独立决定，不效仿其他国家。针对美国炒作华为的安全威胁，他表示，马来西亚目前没有发现华为的安全威胁，“我们不能因为中国技术领先西方，就效仿其他国家的做法”。
针对西方媒体炒作“中国投资造成他国陷入债务陷阱”，马哈迪表示，主权国家有权决定是否接受外国贷款，“中国人本质上是非常友好的商人。他们看到机会，就拿着资本到没去过或很少去过的地方”。但是，相关国家必须能够分辨哪些是需要的，哪些不是，“你做了决定，你知道资本流入会产生一些影响力”，是否陷入债务陷阱，“这完全取决于我们自己”。
马哈迪在采访中透露，他将在今年4月参加第二届“一带一路”高峰论坛，“我想听听他们对‘一带一路’的看法，也有机会解释马来西亚的看法”。他说，“我们必须承认中国是大国，了解他们的政策和战略，从而进行调整，从中国的政策中获益。”
《南华早报》8日评论称，马哈迪上述微妙的言论进一步强化了一种观点，即他已经软化了对中国的强硬态度。在40分钟的采访中，93岁的马哈迪暗批特朗普的对华贸易战，称“这个战略不会有积极的结果”。
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