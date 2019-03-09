马来西亚首相：若被逼选边站 我选中国而不是美国

“ 如果被逼选边站，我会选择富裕的中国，而不是不可预测的美国 ”—— 香港《南华早报》 8 日发表对马来西亚首相马哈迪的专访，谈及中马关系、债务陷阱、华为等多个话题。

马哈迪说，马来西亚与中国强大的关系在历史上或涉及具体问题时，从来都不是 “ 静态的 ” 。他表示，全球必须找到与中国的合作方式，而不是让对中国的担忧笼罩政府决策。 “ 中国贫穷时，我们害怕中国。中国富裕了，我们还是害怕中国。 ” 马哈迪说， “ 我们应该找到和中国打交道的方式。 ”

“ 我们总是说，我们同中国做邻居有 2000 年了，但他们从未试图征服我们。欧洲人 1509 年来到东南亚，两年就占领了马来西亚。 ” 马哈迪说。《南华早报》称，虽然西方现在对中国各领域的怀疑不断加深，但马哈迪说，他执政 10 个月的政府将在对华外交上做出独立决定，不效仿其他国家。针对美国炒作华为的安全威胁，他表示，马来西亚目前没有发现华为的安全威胁， “ 我们不能因为中国技术领先西方，就效仿其他国家的做法 ” 。





针对西方媒体炒作 “ 中国投资造成他国陷入债务陷阱 ” ，马哈迪表示，主权国家有权决定是否接受外国贷款， “ 中国人本质上是非常友好的商人。他们看到机会，就拿着资本到没去过或很少去过的地方 ” 。但是，相关国家必须能够分辨哪些是需要的，哪些不是， “ 你做了决定，你知道资本流入会产生一些影响力 ” ，是否陷入债务陷阱， “ 这完全取决于我们自己 ” 。

马哈迪在采访中透露，他将在今年 4 月参加第二届 “ 一带一路 ” 高峰论坛， “ 我想听听他们对 ‘ 一带一路 ’ 的看法，也有机会解释马来西亚的看法 ” 。他说， “ 我们必须承认中国是大国，了解他们的政策和战略，从而进行调整，从中国的政策中获益。 ”

《南华早报》

8

日评论称，马哈迪上述微妙的言论进一步强化了一种观点，即他已经软化了对中国的强硬态度。在

40

分钟的采访中，

93

岁的马哈迪暗批特朗普的对华贸易战，称

“

这个战略不会有积极的结果

”

。

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