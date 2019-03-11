中国商务部释放中美磋商积极进展信号 力求共同点以达双赢协议

继 3 月 1 日的关税期推迟后，中国商务部释放中美贸易关系的积极信号 -- 双方经贸团队正在夜以继日沟通与磋商文本，积极扩大共识。相比此前中国官方对于中美经贸磋商进展的谨慎态度，直抒胸臆的乐观表态尚属首次，亦从侧面印证了多方对中美经贸谈判结果的乐观预期。





中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文周六在两会期间的记者会上表示，对中美经贸磋商的前景 “ 感觉是有希望的 ” ，双方要按照两国元首确定的原则和方向，达成一个互利双赢的协议，取消所有相互加征的关税，使中美双边贸易回到正常的轨道。这符合美国的利益，符合中国的利益，也符合世界的期待。





“ 无论双方最终达成什么样的协议，一定是彼此相互让步、相互获益的结果，而不是一方的让步。 ” 一位不愿具名的中国政府官员对路透称， 3 月 1 日期限的推迟，令双方谈判的回旋余地也更大一些，可以在细节的敲定上不至于太仓促，但是推迟的时间也不会太久。





他并表示，中国一直在致力于结构性改革，这与国内改革开放的方向相一致，也符合美方对中国的诉求；但这是一个长期且全面的改革，如果美国出于其自身利益考虑而进行整体限制或打压，中国是不会接受的。





王受文亦强调，任何实施机制必须是双向的、公平的、平等的。相互加征关税损害了投资者的信心、减缓了企业做出投资决策，对任何方面都没有好处，最重要的是中美达成一个互利双赢的协议。





在他看来， “ 有希望 ” 的信号还体现在一个细节上：中国副总理刘鹤在春节后赴美进行高级别磋商时，刘鹤吃的牛肉汉堡，美国贸易代表莱特希泽吃的茄子鸡丁，两人没有喝咖啡或喝茶，喝的都是白开水， “ 这就是要找共同点。 ” 他称。





王受文指出，从美国最近两天公布的统计数字可以看到，美国对全球的出口增长了 7% 以上，但是对中国的出口却下降了 7% 。今年 1 、 2 月份的统计数字也表明，中国同美国的进出口贸易下降了 19.9% 。所以，相互加征关税可以说对工人不利、农民不利、出口企业不利、制造企业不利，损害了投资者的信心，减缓了企业做出投资决策。





美国总统特朗普周五表示，他相信美国能够与中国达成贸易协议，但他补充说，他认为无论是否与中国达成协议，美国都会做得很好。





** 营造外商投资环境稳外资 **





尽管中美贸易摩擦的最终结果尚不得而知，但在双方谈判气氛缓和的背景下，尤其在中国两会期间，全国人大审议的外商投资法，可被视作是中国稳外资、改善中美贸易关系做出的诚意努力。





上述不愿具名的中国政府官员介绍，中国此前在贸易磋商中强调 “ 诚意 ” 的表现，就是双方在公平的基础上努力满足彼此的诉求，而加大外商在华投资保障、完善知识产权保护领域的法律等都是中方乐于做的，因此，相关法律政策会尽可能快地出台。





就中国国内而言，优化营商环境是吸引和稳定外商投资的关键环节。中国经济高质量发展需要优质营商环境的供给，随着相关政策的陆续出台，也将从侧面进一步促进中美经贸关系的缓和。





“ 凡是对内资企业适用的所有优惠政策，外资企业全部能够享受，外资企业和内资企业具有完全相同的参与标准制定的权利，外资可以与内资一样公平参与政府采购的竞争。 ” 王受文称，外商的投资环境提供了重要的法律保障。





他介绍，外商投资法确立了对外资的准入前国民待遇加负面清单的管理制度，对中国的投资环境有大大改善。预计今年中国的利用外资仍然能够稳定规模、提升质量、优化结构。





根据联合国贸发会议的统计，全球跨国资本的流动正在减少。王受文分析，尽管各国在吸引外资方面的竞争加剧，中国也遇到劳动力成本上涨带来的竞争优势弱化，但在庞大的市场优势和中国稳定的投资环境下依然保持对中国外商投资的乐观看法，特别是《外商投资法》的出台。





不过，对于近期出现中国企业 “ 走出去 ” 遇到的风险和困难，商务部副部长钱克明表示，正密切跟踪、全面评估。并将在投资政策、合规经营、企业社会责任等方面加强企业培训，同时鼓励企业相互抱团，优势互补，集群式 “ 走出去 ” 。





他并强调，坚决反对任何形式的保护主义，更不希望看到安全措施被滥用，给正常的投资设置障碍， “ 愿意与有关国家一道，共同为投资者营造公开、透明、便利的营商环境，推动建设开放型世界经济。 ”





** 强调坚持多边贸易体制的包容性 **





谈及世贸组织改革，商务部部长钟山在记者会上再次强调，中国坚定维护多边贸易体制，要尊重成员各自的发展模式，坚持多边贸易体制的包容性，不能把某一种模式强加于人。





“ 支持对世贸组织进行必要改革。但是改革不能推倒重来，而是要通过改革加以完善，增强世贸组织的权威性和有效性。 ” 他说，要遵循协商一致的决策机制，不能强国大国说了算，要广泛地听取各成员的意见。





他并称，要维护多边贸易体制的核心价值最重要的是非歧视和开放，即坚持最惠国待遇和国民待遇，不得随意限制贸易，同时赋予发展中成员灵活性和政策空间。





据其介绍，现行世贸组织规则是 20 多年前建立的，现在很多新的贸易方式、贸易模式当时都没有，比如说电子商务、投资便利化等等，所以要与时俱进，加以完善。





世界贸易组织 (WTO) 正积极制定一项其近 24 年历史上最庞大的改革计划，此前美国总统特朗普通过阻挠 WTO 上诉受理机构新法官的任命，并威胁美国要退出，将 WTO 推向崩溃的边缘。





去年

11

月下旬在日内瓦会议上，美国和中国在世界贸易组织的一次会议上针锋相对，美国特使指责中国利用世贸组织推行

“

非市场

”

政策，一名中国官员则表示，是美国在藐视规则手册。（路透社）

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