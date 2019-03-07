特朗普任内第二年贸易逆差创新高

尽管特朗普总统在努力缩小美国的贸易逆差，但刚刚发布的2018年美国贸易数据显示，他任内地二年美国货物贸易赤字创下新高。
商务部星期三发布的贸易数据显示，去年美国货物贸易赤字比上一年增长10%，达到创纪录的8,910亿美元。美国与中国和墨西哥有着最大的贸易逆差，而去年逆差扩大到创纪录的水平。
去年，美国与其最大贸易伙伴中国的贸易逆差增加了440亿美元，达到前所未有的4,190亿美元。
在计入享有顺差的服务贸易数字后，美国2018年总体贸易逆差扩大12%，达到6,210亿美元，是2008年以来最大的贸易赤字。
贸易专家认为，2018年贸易逆差扩大是美国经济表现良好的反映。华盛顿智库战略与国际研究中心的国际贸易问题专家威廉·莱茵施（William Reinsch）说，国会通过的税改法案逐渐成为经济刺激因素。
莱茵施说：“当经济增长加快，人们会购买更多的东西。买更多东西就会带动进口增长。”
2018年美国进口增长7.5%，部分推动因素包括消费品、工业用品和资本货物等。但是，哈佛大学教授、前国际货币基金组织（IMF）首席经济学家罗格夫对华尔街日报说，用关税在边缘发挥作用的政策，通常会被宏观经济因素淹没。
去年，特朗普总统对价值3千亿美元的进口商品征收了关税，其中大多数是中国商品。
白宫经济顾问凯文·哈赛特（Kevin Hassett）对华尔街日报说，当美国经济增长速度高于世界其他地区，美国人就会用更高的收入购买进口货，因此贸易逆差增大时可以预见的。
哈赛特对特朗普的策略做辩护，说总统与中国、加拿大、墨西哥和韩国等贸易伙伴进行贸易谈判，或更新贸易协定的努力是正确的，短期的赤字波动不会改变这一目标。
经济学界对于美国长期背负巨大贸易赤字的影响存有争议。贸易赤字是美国人消费支出超过储蓄的表现。国际贸易专家莱茵施说，美国长期存在贸易赤字，还是经济中存在问题的表现。美国最后一次享有贸易顺差是在1975年。
但是，莱茵施说：“从另一方面讲，由于美国在国际上所扮演的角色，以及美元所起的国际性的作用，因此不能将美国视为一个普通的国家。因此，美国也很难直接针对贸易逆差采取行动。
谈及最近的贸易数据可能对美中贸易谈判的影响，莱茵施说，特朗普强调与中国的双边贸易赤字，而他的顾问们大多谈论的是中国的不公平行为。
莱茵施说：“总统谈过贸易赤字。今天的数字可能会让他谈得更多。那将会令他更有兴趣和中国达成一个协议，那样他们会买更多个东西。”
媒体近期报道援引熟悉谈判进程人士所透露的消息称，美中已经接近形成一个协议。目前看来，协议一部分包括中国购买大量的美国产品。但一方面，贸易专家指出，美中贸易逆差减小，美国与其他国家的贸易逆差势必增大，因此总体上不会有改善。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost