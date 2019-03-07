特朗普任内第二年贸易逆差创新高

尽管特朗普总统在努力缩小美国的贸易逆差，但刚刚发布的 2018 年美国贸易数据显示，他任内地二年美国货物贸易赤字创下新高。





商务部星期三发布的贸易数据显示，去年美国货物贸易赤字比上一年增长 10% ，达到创纪录的 8,910 亿美元。美国与中国和墨西哥有着最大的贸易逆差，而去年逆差扩大到创纪录的水平。

去年，美国与其最大贸易伙伴中国的贸易逆差增加了 440 亿美元，达到前所未有的 4,190 亿美元。





在计入享有顺差的服务贸易数字后，美国 2018 年总体贸易逆差扩大 12% ，达到 6,210 亿美元，是 2008 年以来最大的贸易赤字。





贸易专家认为， 2018 年贸易逆差扩大是美国经济表现良好的反映。华盛顿智库战略与国际研究中心的国际贸易问题专家威廉 · 莱茵施（ William Reinsch ）说，国会通过的税改法案逐渐成为经济刺激因素。





莱茵施说： “ 当经济增长加快，人们会购买更多的东西。买更多东西就会带动进口增长。 ”





2018 年美国进口增长 7.5% ，部分推动因素包括消费品、工业用品和资本货物等。但是，哈佛大学教授、前国际货币基金组织（ IMF ）首席经济学家罗格夫对华尔街日报说，用关税在边缘发挥作用的政策，通常会被宏观经济因素淹没。





去年，特朗普总统对价值 3 千亿美元的进口商品征收了关税，其中大多数是中国商品。





白宫经济顾问凯文 · 哈赛特（ Kevin Hassett ）对华尔街日报说，当美国经济增长速度高于世界其他地区，美国人就会用更高的收入购买进口货，因此贸易逆差增大时可以预见的。





哈赛特对特朗普的策略做辩护，说总统与中国、加拿大、墨西哥和韩国等贸易伙伴进行贸易谈判，或更新贸易协定的努力是正确的，短期的赤字波动不会改变这一目标。





经济学界对于美国长期背负巨大贸易赤字的影响存有争议。贸易赤字是美国人消费支出超过储蓄的表现。国际贸易专家莱茵施说，美国长期存在贸易赤字，还是经济中存在问题的表现。美国最后一次享有贸易顺差是在 1975 年。





但是，莱茵施说： “ 从另一方面讲，由于美国在国际上所扮演的角色，以及美元所起的国际性的作用，因此不能将美国视为一个普通的国家。因此，美国也很难直接针对贸易逆差采取行动。





谈及最近的贸易数据可能对美中贸易谈判的影响，莱茵施说，特朗普强调与中国的双边贸易赤字，而他的顾问们大多谈论的是中国的不公平行为。





莱茵施说： “ 总统谈过贸易赤字。今天的数字可能会让他谈得更多。那将会令他更有兴趣和中国达成一个协议，那样他们会买更多个东西。 ”





媒体近期报道援引熟悉谈判进程人士所透露的消息称，美中已经接近形成一个协议。目前看来，协议一部分包括中国购买大量的美国产品。但一方面，贸易专家指出，美中贸易逆差减小，美国与其他国家的贸易逆差势必增大，因此总体上不会有改善。





此外，莱茵施认为，购买美国产品对中国是最简单的事。他说，如果今天这个巨大的贸易数字会让总统把更多注意力放在中国买美国货上，那么对要求中国作出结构性改变的努力就会松懈。（美国之音）

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