意大利对加入一带一路仔细斟酌 官员立场不一

一位意大利政府官员周三表示，该国正就签署一份谅解备忘录进行磋商，希望在中国国家主席习近平本月晚些时候访问意大利时正式参与中国的 “ 一带一路 ” 倡议。此举可能惹恼美国。





意大利经济发展部副部长 Michele Geraci 表示，如果意大利真的与中国签署协议，那将是不具约束力的，只是一个 “ 初步框架 ” 。





然而另一位副部长则对此举发出警告，称攸关国家安全，必须三思而行。这一迹象表明意大利政府内部的立场并不一致。





“ 此刻，我认为不应该推进签署， ” 意大利外交部副部长 Guglielmo Picchi 在推特上写道。





Picchi 和 Geraci 均代表了执政联盟中右翼的意大利联盟党 (League) 。





意大利官员表示，习近平将于 3 月 22-24 日访问意大利，并将在西西里岛首府巴勒莫 (Palermo) 至少待上一天。





“ 我们仍在磋商谅解备忘录 (MOU) 的细节，可能会也可能不会签， ”Geraci 说。 “ 这是个初步框架。不是合同，没有承诺，没有资金也没有义务。 ”





一名意大利外交界消息人士告诉路透，对于签署 MOU ，罗马方面面临来自中国的 “ 大量压力 ” ；但其补充说，如果达成协议，那将是 “ 一个空盒子 ” 。





一些欧盟国家已与中国签定 MOU ，包括克罗地亚 ( 克罗埃西亚 ) 、捷克、匈牙利、希腊、马耳他、波兰和葡萄牙。如果意大利也签署，那将是七国集团 (G7) 中的第一个。





一位欧盟发言人表示，欧盟正与中国就一带一路倡议合作，但这是

“

基于中国达成其所宣称的目标的基础上，即让它成为一个忠于市场规则、欧盟及国际要求和标准的公开平台。

”(

路透社

)

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