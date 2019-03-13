美国研究：空气污染也有种族歧视

“ 美国人呼吸空气也存在不平等！ ” 这是当地时间 11 日发表在《美国国家科学院院刊》上一项研究的结论。该研究将暴露在 PM2.5 中的程度与导致 PM2.5 污染的人类活动关联起来，探求 “ 污染不平等 ” 。

该研究发现，空气污染不成比例地由美国白人制造，却被非洲裔美国人和拉美裔美国人不成比例地呼吸着。





这是首次有研究将空气污染源和这些空气呼吸者之间的种族差异进行量化。上述研究论文的作者之一、美国明尼苏达大学教授贾森 · 希尔表示，少数族裔对美国空气污染问题的 “ 贡献 ” 较少，但他们受空气污染的影响更多。这名白人科学家说， “ 我制造了更多污染，而别人却不成比例地受到影响，这公平吗？ ” 他认为，虽然美国的空气质量在过去 10 年变好了，但空气污染不平等依然 “ 高得顽固 ” ， “ 尤其令人吃惊的是污染不平等的程度以及在过去 10 年中的持续性 ” 。

研究显示，非洲裔和拉美裔美国人承受着 “ 污染负担 ” ：非洲裔承受的污染比他们制造的污染高 56% ，而拉美裔更高，达到 63% 。相比之下，美国白人拥有绝对 “ 污染优势 ” ，他们呼吸的污染空气比他们制造的低 17% 。

根据该研究，某一个族裔制造的污染量由他们消费的产品和服务计算得出。比如，科学家们发现，白人比非洲裔和拉美裔美国人更多地购买污染密集型产品和服务，这意味着白人比其他族裔更能制造污染。

上述研究结果也得到了一些专家的认可。美国公共事务专家布拉德表示，这些发现确认了多数草根环保人士多年来坚持的东西，

“

白人将污染转移给穷人和有色人种。

”

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