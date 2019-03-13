伊朗总统“历史性”访伊拉克 伊媒：打击了美政府

伊朗总统鲁哈尼 11 日抵达巴格达，对邻国伊拉克进行为期三天的正式访问。这是鲁哈尼 2013 年上任后首次访伊。有评论称，此访是为了打破美国对伊朗的外交和经济封锁，是一场 “ 力量秀 ” 。

据伊朗国家电视台 12 日报道，鲁哈尼当天与伊拉克部落和宗教领袖以及社会精英会面。他在讲话中高度评价了两伊关系，提议两国用本国货币进行双边贸易。鲁哈尼还强调，伊拉克对地区安全非常重要，德黑兰愿意向巴格达提供援助。

此前一天，鲁哈尼和伊总统萨利赫、总理阿卜杜勒 - 迈赫迪举行会谈。伊通社称，两国周二签署多项谅解备忘录，涉及石油、贸易等领域的合作，还包括建设一条连接两国城市的铁路。预计这些合作将把两国的贸易额从目前的 130 亿美元提高到 200 亿美元。

虽然上世纪 80 年代的两伊战争持续了 8 年，但萨达姆倒台后，伊拉克什叶派崛起，和同是什叶派穆斯林占人口多数的伊朗关系有所改善。伊朗还是伊拉克最大的贸易伙伴之一。





伊朗外长扎里夫称，鲁哈尼此访是 “ 历史性的 ”“ 高贵的 ” 。伊朗新闻电视台表示，这是对特朗普政府封锁德黑兰政策的一大打击。萨利赫与鲁哈尼会面后在记者会上表示，伊拉克不会参加美国的反伊朗联盟，也不会支持华盛顿对德黑兰的单边制裁。《德黑兰时报》称，鲁哈尼访伊标志着 “ 美国在伊拉克的失败 ” 。伊朗知名新闻评论网 “ 伊朗下午 ” 认为，鲁哈尼访伊是一场 “ 力量秀 ” ，表明德黑兰在美国的制裁下仍然具有不可忽视的地区影响力。伊朗新闻电视台等媒体还把美国总统特朗普去年 12 月 “ 偷偷摸摸 ” 访问伊拉克和鲁哈尼此次访问相比较。报道称，特朗普的飞机趁着夜色悄悄降落在伊拉克一个美军基地，没有任何伊拉克官员在场迎接，被不少伊拉克及中东国家高官认为是不尊重伊拉克主权。而鲁哈尼正大光明地于白天抵达，伊拉克政府还安排了高规格的欢迎仪式。

“

鲁哈尼访伊拉克，藐视美国

‘

分而治之

’

策略

”

，俄罗斯卫星新闻网以此为题称，特朗普去年访问伊拉克被认为意图离间两伊，而鲁哈尼此访是对美国政府的回应。

“

美国之音

”

称，鲁哈尼试图巩固德黑兰对伊拉克的影响力，并扩大两国间的商贸联系，以抵消美国的追加制裁。路透社援引一名

“

鲁哈尼陪同高官

”

的话说，伊拉克是伊朗规避美国制裁的一个渠道，伊拉克在美国对伊朗的制裁中，享有一定程度的豁免权，鲁哈尼此访将为伊朗经济创造新机遇。

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