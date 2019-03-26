法国“蜘蛛人”徒手攀高楼 呼吁拯救巴黎圣母院

以徒手攀爬摩天大楼著称的法国 “ 蜘蛛人 ” 阿兰 · 罗伯特 25 日再次施展 “ 飞檐走壁 ” 的绝技，成功爬上巴黎近郊拉德芳斯区的法国能源集团（ Engie ）总部大楼，而他此次 “ 登高一呼 ” 的诉求是 “ 拯救巴黎圣母院 ” 。





据法新社报道，已经 56 岁高龄的阿兰 · 罗伯特事先没有公布此次攀登高楼的计划。他解释说，这次徒手爬楼之举目的就是为了拯救巴黎圣母院，因为法国的历史遗产正在坍塌。

这名国际知名的 “ 蜘蛛人 ” 还补充说，修复巴黎圣母院所需的资金高达 1.5 亿欧元。这也正是负责在法国国内外筹集修缮款的巴黎圣母院之友基金会对外公布的评估金额。

巴黎圣母院之友基金会负责人表示，阿兰 · 罗伯特事前并未联系过基金会，而基金会方面也没有向他提出过协助筹款的请求。但该负责人承认，虽然对此类行为不予鼓励，但阿兰 · 罗伯特的举动的确有助于引起公众的关注。

据报道，法国能源集团（

Engie

）总部大楼建于

2008

年，是一座

37

层的玻璃外墙建筑，高度为

185

米。阿兰

·

罗伯特攀上这座大楼的过程耗时

45

分钟，引来一批民众围观。

2016

年，他曾经征服过同样坐落于拉德芳斯区的道达尔集团总部大楼。

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