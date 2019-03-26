日本人口危机加剧 移民和机器人能解决问题?

西班牙《国家报》网站 3 月 25 日发表记者安德烈娅 · 里西的一篇文章，题为《日本：在老年人、移民和机器人之间寻找平衡》，文章摘编如下：

在日本东京的一家老人院里，一众经历过二战的惨痛且为战后经济复苏做出过贡献的老人们在高科技的辅助下安享晚年。这家养老院正是日本正在面临的一个严峻社会问题的缩影，那就是人口萎缩问题。

日本在这方面付出的各种努力可以为面临相同命运的西方国家提供经验。人口老龄化和出生率降低给日本带来严峻的人口矛盾，为此日本正在尝试利用机器人化和引进外国劳动力等方式缓解人口问题。

日本的人口萎缩问题从 2008 年开始初现端倪，随后日趋严重。 2017 年人口出现了负增长，死亡人数比出生人数多出了 39.4 万，而这个缺口还在迅速扩大。预计到 2065 年日本人口或将从 1.28 亿减少到 8800 万。目前日本育龄妇女的平均出生率只有 1.4 ，距离维持人口所需的 2.07 颇远。日本人口专家铃木彻（音）在接受采访时严肃地表示，政府应当警告日本公民，日本人正在面临灭绝的风险。

铃木指出，很多发达国家都面临着类似问题。导致人口萎缩的原因很明显：经济增长陷入停滞，年轻人在劳动力市场频频碰壁，因此比起养育后代，他们更关注自我提升。这一切都导致出生率持续下降。

然而，比起其他发达国家，日本的问题似乎更加严峻，这在一定程度上要归结于日本人并不愿向外国劳动力敞开胸怀。虽然日本人崇尚自由开放的西方文化，但岛国思维依然根深蒂固。目前居住在日本的外国人只有 250 万，仅占总人口的 2% ，其中主要是中国人、韩国人、越南人和菲律宾人。

安倍政府已经意识到引进外国劳动力的必要性，并且放宽了用工政策。但是外国移民依然是一个敏感问题，随时会引起日本社会的广泛反弹，因此政府付出的努力难以收到实效。日本政府批准了一项有关扩大引进外国劳动者的政策，决定未来 5 年最多引进约 34.5 万外国劳动者。这个数字勉强能够弥补日本的人口缺口。

然而，日本为外国劳动者提出的条件十分苛刻。申请者必须通过职业考试，最多只能在日本居留 5 年，不能携带家人，而且只能在护理业、建筑业、农业等 14 个行业内工作。铃木表示，政府之所以推动改革，主要是迫于企业的压力，因为劳动力短缺已经成为燃眉之急。然而，政府似乎显得极为不情愿，虽然日本正在尝试接受外国劳动力，但这个过程必将十分漫长。





日本为此采取的弥补措施就是推动机器人化，并将让更多女性进入劳动力市场。根据日本法律，一名护工最多护理 3 位老人。但实际上，如果没有高科技的帮助，这个比例并不能保障高质量的护理服务。然而，护理行业的劳动力缺口十分巨大。医学护理领域的专家中村守一（音）在接受采访时表示，日本的护理行业非常需要机器人。目前八分之一的劳动力都从事医疗和服务行业的工作，但到 2040 年这个比例或将达到五分之一。他说： “ 我觉得我们日本女性未来的平均寿命能够达到 95 岁！ ”

在养老院里配备了帮助老人起身的机器人，随时监控储尿量的传感设备，还有能够检测睡眠状况的系统。值得一提的是，目前还出现了能够与老人互动的仿生机器人，大大提高了老人的生活质量。机器人化不但在护理行业中拥有广阔市场，在制造业等领域也可以帮助日本缓解劳动力短缺的问题。

另一方面，有数据显示，近年来日本女性越来越多地活跃在劳动力市场当中。根据日本传统观念，女性应当在家相夫教子，但随着新一代人的思想转变，很多职业女性也在职场中干得风生水起。但日本在维护女性权益方面依然有很长的路要走。

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