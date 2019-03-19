日拟在联合国主张“杀人机器人”须确保由人控制

围绕对于研发搭载人工智能（ AI ）且不经由人类意愿就可以杀伤敌人的 “ 杀人机器人武器 ” 实施管制，日本政府将在本月下旬的联合国会议上公布的见解概要曝光。据日本共同社披露，概要主要内容是主张不是完全托付给兵器，而是应该确保由人类来控制。日本政府相关人士 3 月 18 日透露了该消息。

日本共同社报道称，杀人机器人武器被认为具有一旦启动便能够自动选定目标实施攻击的能力，还被指出存在意料之外的失控、误杀伤平民的隐忧。日本希望通过把 “ 人类的参与 ” 作为规定，叫停完全自主型武器开发。

日本裁军大使高见泽将林等政府代表将在 25 日起于瑞士日内瓦召开的《特定常规武器公约》（ CCW ）会议上公布见解。

日本政府见解就使用搭载 AI 的兵器提到， “ 必须由充分掌握武器相关信息的人类参与 ” ，还强调若发生违反把攻击对象限定为战斗人员和军事目标的国际人道主义法的事态，那么 “ 应该追究国家和个人的责任 ” 。

该见解还提倡

“

应该确保透明度

”

，包括创建共享各国开发现状相关信息的

“

技术研讨委员会

”

等。鉴于各国对管制应有方式的主张存在分歧，见解指出

“

立即（构建）具有法律约束力的框架很困难。制定成果文件是恰当的选择

”

。

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