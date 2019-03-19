前白宫经济顾问自杀 曾助奥巴马应对08年金融危机

台媒称，曾在美国民主党政府担任高级顾问的普林斯顿大学著名经济学家艾伦 · 克鲁格， 16 日在新泽西州普林斯顿家中自杀身亡，享年 58 岁。

据台湾联合新闻网 3 月 19 日报道，警方说，他们在 16 日上午接到报案，赶到其家中时，发现他毫无反应，送到医院后正式宣告其死亡。

报道称，克鲁格在普林斯顿大学执教 30 多年，曾协助领导经济学朝着更加科学的方向发展。他一直致力于研究劳动市场，尤其是最低薪资的影响，并推翻许多保守派批评者的说法，断定提高最低薪资不会影响企业用人。

1994 年至 1995 年，克鲁格在克林顿政府担任劳工部首席经济学家，回到普林斯顿大学后，他誓言不再重返政界。但 2008 年底，克鲁格接到了奥巴马的财政部长人选盖特纳的电话，盖特纳对他说： “ 经济处于自由落体状态。你为什么不来财政部工作，从事重要的事情呢？ ”





克鲁格无法拒绝，随即出任助理财政部长，后来担任白宫经济顾问委员会主席。

美国前总统奥巴马发表声明，称赞克鲁格在 2008 年的金融危机之后，协助振兴美国经济。

奥巴马在声明中说： “ 克鲁格协助我们应对 80 年来最严重的金融危机，成功防止乱局陷入第二次大萧条。 ”

报道称，克鲁格属于新一代经济学家，努力推动该领域朝着经验主义的思维方式发展，强调资料而非理论，并将这种思维方式广泛应用于教育、医疗保健、劳动市场和恐怖主义等各种领域。

经常与他合作的哈佛大学经济学家劳伦斯 · 卡茨说，克鲁格绝对是过去 30 年最重要的劳工经济学、经验主义经济学家之一，也是真正改变经济学，把它变成更严肃科学的少数研究人员之一。

报道称，克鲁格 1987 年开始在普林斯顿大学执教。

他还发展并推广了

“

了不起的盖茨比曲线

”

概念，即不平等现象更严重的国家，其经济代际流动性更低。

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