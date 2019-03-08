普京指责西方情报机构：去年阻止600名间谍的活动

“ 外国间谍在俄罗斯的活动十分活跃。 ” 据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台 7 日报道，俄罗斯总统普京 6 日在俄联邦安全局部务会议上指责西方情报机构时称，去年俄罗斯反间谍部门共制止了近 600 名间谍的非法活动。俄舆论认为，西方国家正加强在俄境内的间谍活动。





普京 6 日表示，外国情报机构正寻求通过各种手段获取俄政治、经济、科学和技术领域信息。去年，俄反间谍机构共制止 129 名内部工作人员及 465 名外国情报部门间谍的非法活动。普京强调，一些国家正比以往更多地尝试影响俄内部事务。因此，俄反间谍机构应当采取更加有效的现代化方法，保护重要信息。普京还称，针对俄罗斯的网络犯罪数量正不断增加。俄有必要采取额外措施保护关键信息基础设施。

对于外国加强在俄间谍活动的行为，一些俄专家认为，未来外国间谍的在俄活动将更加活跃。一方面，美国当前将俄罗斯视为主要对手，并且宣称俄罗斯干涉其内政。在对俄充满强烈敌意的背景下，美国在俄情报活动将进一步增强。另一方面，由于美国在北约发挥主导作用，因此，北约其他国家的情报部门也将加强在俄活动。另据俄罗斯卫星网

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日报道，美国驻俄大使馆表示，两名美国公民在俄港口城市新罗西斯克被捕。

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