报告：未来4年亚洲亿万富豪增加速度将冠绝全球

据美国合众国际社 3 月 7 日报道，一项新的报告显示，未来四年，亚洲将成为全球亿万富翁人数增长最快的地区。





莱坊房地产经纪公司 6 日发布的《 2019 年财富报告》显示，四年后，亚洲将会有 1000 多名亿万富翁，占全球亿万富翁总数的三分之一以上。其中，印度以 39% 的超级富裕人群预期增长率在亚洲遥遥领先，菲律宾以 38% 的预期增长率紧随其后，而中国凭 35% 的速度排在第三位。

肯尼亚将以 24% 的超级富裕人口预期增长率在非洲夺魁，而巴西则凭借 3962 名资产水平在 3000 万美元或以上的超级富裕人口，在南美洲摘得桂冠。

该公司主管奥利弗 • 威廉姆斯在一份声明中表示： “2017 年，股市、房地产市场和奢侈品投资都是辉煌的一年。 2018 年的增长在某些情况下是好的，但并没有复制 2017 年的水平，这种展望反映出未来更复杂的情况。 ”

不过，尽管提出了这种相对谨慎的展望，该报告认为今年超级富翁人数预计将突破 2000 万大关。其中，北美洲占 660 万，欧洲占 590 万，亚洲占 580 万。

威廉斯将这种增长归因于创业精神和财富增长之间的联系。

“

创业的容易程度影响到一个国家富翁的数量，也影响到财富的传播。

”

他说。

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