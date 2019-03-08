报告：未来4年亚洲亿万富豪增加速度将冠绝全球

据美国合众国际社3月7日报道，一项新的报告显示，未来四年，亚洲将成为全球亿万富翁人数增长最快的地区。
莱坊房地产经纪公司6日发布的《2019年财富报告》显示，四年后，亚洲将会有1000多名亿万富翁，占全球亿万富翁总数的三分之一以上。其中，印度以39%的超级富裕人群预期增长率在亚洲遥遥领先，菲律宾以38%的预期增长率紧随其后，而中国凭35%的速度排在第三位。
肯尼亚将以24%的超级富裕人口预期增长率在非洲夺魁，而巴西则凭借3962名资产水平在3000万美元或以上的超级富裕人口，在南美洲摘得桂冠。
该公司主管奥利弗•威廉姆斯在一份声明中表示：“2017年，股市、房地产市场和奢侈品投资都是辉煌的一年。2018年的增长在某些情况下是好的，但并没有复制2017年的水平，这种展望反映出未来更复杂的情况。”
不过，尽管提出了这种相对谨慎的展望，该报告认为今年超级富翁人数预计将突破2000万大关。其中，北美洲占660万，欧洲占590万，亚洲占580万。
威廉斯将这种增长归因于创业精神和财富增长之间的联系。“创业的容易程度影响到一个国家富翁的数量，也影响到财富的传播。”他说。
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