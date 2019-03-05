美国带头抵制华为5G，新加坡的立场是什么？

美国及其部分盟国决定抵制华为的5G，引起全球瞩目。作为与美国和中国同时是友好国家的新加坡，其立场备受瞩目。
新加坡《商业时报》今天刊登一篇报道，分析了新加坡在华为5G问题上的立场，特编译如下：
华为的争议可能会让新加坡觉得越来越棘手，但新加坡的管理当局和运营商们，应该会在5G供应商方面保持中立、多供应商的立场，商业时报引述观察家们说。
即使一些国家因为安全顾虑而不让华为进入其5G市场，新加坡方面依然会秉持中立的立场。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员王韦伯说，那些大国可以禁止外国业者，并采用本地的技术，但新加坡却面对更多资源的紧缺。
王韦伯说，新加坡的做法是，鉴别那些引进的技术所伴随的固有风险，并采取自己的控制措施，如网络安全和加密协议，这样一来，先进的技术带来的好处会克服或抵消存在的风险。
华为及另一家中国公司中兴，目前遭遇美国的压力，美国指华为和中兴和北京政府有联系，使得其技术存在安全顾虑。一些西方国家和其他国家也开始或考虑禁止在5G基础设施建设中采用华为的技术。
华为在5G方面的问题其实已经成为了地缘政治的试金石。
王韦伯说，禁止华为是向北京发出的信号，你基本上不信任北京。他认为，北京则可能予以还击，将反华为的各方排除在“一带一路”项目及其他政府关联的合同之外。
但是，他说，我们也不能低估特朗普政府采取报复的可能性，美国政府将对那些选择或与华为合作的国家及公司施加压力并加以惩罚。
标普全球市场财智的研究员Julber Osio指出，新加坡的传统网络运营商已经在和华为就5G试验站进行接触。
“三家运营商同时也和爱立信和诺基亚接触，可见，三家运营商都希望将5G的技术选项多元化。”
新电信总裁蔡淑君上个月指出，新电信采取的是多供应商策略，“当我们准备好引进一家公司来部署5G，我们肯定会邀请主要的设备供应商参与。”
不过，为了合规，新电信的澳大利亚全资子公司奥图斯已经放弃了华为的5G计划，因为堪培拉去年禁止华为参与澳洲的5G基础设施。
马来亚银行金英证券的分析师蔡学敏和李柱业最近在一份报告中指出，对华为越来越严格的审查，正在导致一些国家的关切，例如马来西亚和菲律宾等。
但是，东盟将依然保持对华为相对开放的做法，尽管面对美国的施压，李柱业告诉商业时报。
她根据柬埔寨、缅甸、老挝、越南和泰国主要的电信运营商的做法指出这一点。“正在推动数字化的本区域政府，应该会开放采取这样的合作。”
她指出，即使美国的盟国新西兰和英国，最近也从其对华为的强硬立场后退。新加坡应该会维持其中立的立场，并保持多元化的策略，减少对单一供应商的依赖。
不过，惠誉方案的分析师认为5G的部署将通过网络共享的方案展开，所以，最近有关报道中对华为设备的忧虑，可能加速这种趋势的发展。
“中国的技术比西方供应商的技术便宜……禁止华为意味着对运营商的成本更高。”
在那些已经禁止华为设备的国家，会出现更多的网络共享伙伴关系，而那里的政府也将就此事作出最后的决定。
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